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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çalışma Bakanı: ByLock sistemine girmiş kullanıcıların sadece yarısı çözüldü

“Kısmi mağduriyetler olabilir”

13 Eylül 2016 21:39

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘ByLock’ sistemine girmiş 180 bin kullanıcıdan henüz daha yarısının çözüldüğünü söyledi ve “Diğer şifrelerin yarısı kırılıp da ’Acaba yine hangi tuzaklar var’ kısmını devlete ve millete bedel olarak ödetemeyiz. Milleti ve devleti merkeze alan ve bu ağır depremin artçı depremlerini milletimize yaşatmadan, kısmi mağduriyetler olabilir” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa'da AKP’nin bayramlaşma programına katıldı.

“Kısmi mağduriyetler olabilir”

Müezzinoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"ByLock denilen şifreli sisteme girmiş 180 bine yakın kullanıcının henüz daha yarısının şifresi kırılabildi. Diğer şifrelerin yarısı kırılıp da ’Acaba yine hangi tuzaklar var’ kısmını devlete ve millete bedel olarak ödetemeyiz. Milleti ve devleti merkeze alan ve bu ağır depremin artçı depremlerini milletimize yaşatmadan, kısmi mağduriyetler olabilir.

“Onlar şunu bilsin ki devlet var, adil yöneticiler var. O adil yöneticiler, mutlaka onların hakkını biraz geç de olsa teslim edecektir. Geçici sürelik mağduriyetleri sorun yapmak, bu milletin değerleriyle vatan, millet, bayrak sevgisiyle örtüştürmekte zorlanırız. Biz hep birlikte hızla normalleşen ve hızla büyük hedeflere yürüyen bir yolculuğu yapmak zorundayız.”

“Sistemi öyle bir değiştirmeliyiz ki…”

Ala’nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Sistemi öyle bir değiştirmeliyiz, demokrasimizi öyle bir kurumsallaştırmalıyız ki artık bu saatten sonra Türkiye’de darbe teşebbüsü bile olamamalı.

“Neden İngiltere, Almanya, Fransa’da darbenin teşebbüsü bile olamıyor da Türkiye’de oluyor? Sistemi öyle bir dönüştürmeliyiz ki artık darbenin 'mesela'sı bile olmamalı bu ülkede.

“Öyle kurumsallaşmalıyız ki bir daha Talat Aydemir bile mezarından çıkıp gelse 'Artık bu ülkede darbe yapma imkanı ortadan kalkmış, yapacak bir şey yok' demeli.”

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