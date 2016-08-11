Çalışma Bakanı: 2010 KPSS’nin iptali konusunda çözüm üzerine çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 2010 KPSS'nin iptaline ilişkin, "Problemi ortadan kaldıracak ama bu sınava şaibe karıştıranların idari soruşturmalarla memuriyetten uzaklaştırılacağı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"Kamuda açığa alınan personel sayısının" sorulması üzerine Bakan Soylu, "76 bin açığa alma, 5 bin civarında kamudan çıkartma var. 76 bin rakamı genel hizmetleri aksatmayacak nitelikte. Bunun da 30 bini öğretmen" karşılığını verdi.

A Haber’de konuşan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

"1 Kasım 2015'ten itibaren yeni bir gelişme söz konusu değildir. Kamu çalışanı ifadesiyle ortaya koyduğumuz bu kavram, çok uzun zamandan beri hükümetimizin ve ülkemizin gündemindedir. 15 Temmuz'da yaşadıklarımız devlet personel sisteminde bir değişiklik yapılmasını ortaya koymaktadır. Çünkü devlet kendisini korumak zorundadır. Önümüzdeki süreçte 657'nin statüsü konuşulacak. Milli Güvenlik de dahil olmak üzere bu konuda kılı kırk yararak, yeni bir sistem oluşturmalıyız.”

"2010 KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' kısmının iptal edildiğinin" anımsatılması üzerine, "Kararın hemen ardından Sayın Başbakanımız, Çalışma ve Maliye bakanlıkları ile ÖSYM'nin bu konuyu çalışması talimatını verdi. Biz de çalıştık. Önümüzdeki günlerde bu problemi ortadan kaldıracak ama bu sınava şaibe karıştıranların yargılamalar sonucunda ortaya çıkanlarının da yapılacak idari soruşturmalarla memuriyetten uzaklaştırılacağı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz.

Soylu, En düşük şehit maaşının 3 bin 200 lira, en yükseğinin 5 bin 226 lira olacağını vurgulayan Soylu, en düşük malul maaşının 2 bin 300 lira, en yükseğinin ise 3 bin 200 lira olacağını bildirdi.