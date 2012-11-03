Çalışlar: Özal öldürüldüyse, kanıtlar Kozmik Oda'da olabilir

Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "zehirlenerek öldürüldüyse belgelerin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Ankara Seferberlik Kurulu Başkanlığı'nda olabileceğini" söyledi.

Oral Çalışlar'ın Radikal'deki köşesinde yayımlanan (3 Kasım 2012) yazısı özetle şöyle:

"Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal eğer öldürüldüyse, asıl belge, adli tıp raporundan önce, devletin 'Kozmik Oda'sındadır. (Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli - T24) Pakdemirli, Turgut Özal’ın en yakınındaki siyasetçilerden biriydi. Kartal Demirağ’ın ANAP Kongresi’nde meydan okurcasına Özal’ı kurşunlaması bir dönüm noktasıydı. Pakdemirli bu suikastı Özal’la defalarca konuştuklarını anlattı. Özal’ın kardeşi Korkut Özal da ağabeyinden bu suikastla ilgili izlenimlerini dinlediğini anlatmıştır."

"Her ikisinin de aktardığı özünde şudur: Özal suikastçılarını saptamıştı. Ama ülkenin istikrarı için bunların üstünün örtülmesini tercih ettiğini söylemişti. Ahmet Özal, şöyle bir değerlendirmede bulundu: 'Babamın zehirlendiğini düşünüyorum. Zehirlenme olayını suikast olayıyla birlikte ele almak gerekiyor. İkisi aynı merkezdir' Pakdemirli, Özal’la sohbetlerinden yola çıkarak üç muhtemel zanlı grubundan söz ediyor: Askerler, işadamları ve mafya... Ahmet Özal’sa, Türkiye’nin o yıllardaki faili meçhul cinayetlerinin üstünün örtüldüğüne dikkat çekiyor, Özal’ın ölümünü de bunların içinde görüyor."

Kozmik Oda

"2010’un başında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Ankara Seferberlik Kurulu Başkanlığı’nda bir arama yapıldı. Ağır Ceza Hâkimi Kadir Kayan, ‘Bülent Arınç’a yönelik suikast yapılacağı’ haberlerinin ardından, günler geceler süren bir şekilde, ‘Kozmik Oda’ adı verilen mekânda araştırma yaptı. Evrakın dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyince, fotokopi çekmesi de engellenince, el yazısıyla notlar tutarak incelemesini sürdürmüştü... Hâkim Kayan, acaba orada neler buldu? Başka hangi merkezlerde böyle gizli kapaklı belgeler saklanıyor olabilir? “Özal zehirlendi” haberiyle birlikte, bir dönem çok ilgi çekip aniden unutulan bu soruların yeniden ele alınmasına acilen ihtiyaç var. Devlette her şeyin kaydı vardır. Özal’a suikast düzenleyen kimlerse onun da kaydı vardır. Çok fazla bilginin çıktığı şu anki ortamda, Özal’ın o gün erişebildiği bilgilere erişilememesi düşünülemez."