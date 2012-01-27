Çalışkan öğrenciler liseyi 3 yılda bitirecek



T24 -

'Dünyaya bakıyoruz'





Andımız kaldırılacak mı?







İstiklal Marşı okunmayacak mı?





Neler değişecek?





Vatan gazetesi muhabiriinhaberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okul yöneticileri ve bakanlık yöneticilerinden bir komisyon oluşturarak lise sisteminin yeniden yapılandırılması çalışması başlattığı ortaya çıktı.Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, lise sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni bir çalışmanın olduğunu açıkladı ve “Sistemi inceliyor, analiz ediyoruz. Dünyaya bakıyoruz, yapılması gerekenleri yapacağız” dedi.Vatan'ın haberine göre çalışma kapsamında “Dersleri tamamlayıp 3 yılda erken mezuniyet”, “başarısız olanların 6 yılda mezun olmaları”, “sınıf yerine derslik sistemine geçilmesi” gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.Bakan Dinçer, yeni sistemle ilgili ipuçlarını İzmir Çeşme’de katıldığı Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen “Dijital Çağda Eğitim” konferansında verdi. Dünyadaki sistemleri incelediklerini anlatan Dinçer, şunları söyledi: “Biz dünyaya bakıyoruz, dünyanın bu işi nasıl yaptığını inceliyoruz. Biz de ona göre yapılması gereken değişiklikleri yapacağız. İnceliyoruz, analiz ediyoruz. Toplumsal ihtiyaç uygunluğunu da gördükten sonra değişikliği yapacağız. Önceden adını koyduğumuz bir değişiklik başlatmayacağız. Yapmaya başladığımız analizlerin sonucuna göre değişiklik yapacağız... Dünyadaki değişmelere ve güncellenmesine etkili bir sonuç doğuracak. Yeni stratejiler çıktıkça paylaşırım. Şimdilik bu kadar açıklama yeter.”Dinçer, sempozyuma verilen arada, okullarda andımızın kaldırılmasına yönelik bir soruya, “Herhangi bir çalışma varsa, olduğu zaman yine paylaşacağım” dedi. Dinçer, milli güvenlik dersinin ardından müfredatta yeni değişikliklerin olup olmayacağı sorusuna da, “Bakanlık müfredatının sadeleştirilmesi daha etkin bir yöntemle sunulması konusunda çalışmalar yapılıyor, ancak bununla ilgili çalışmalar neticelenince bir sonuç çıkar” cevabını verdi.Dinçer, okullarda İstiklal Marşı’nın okunmasının zorunlu olmaktan çıkacağını yönündeki iddiaların bulunduğunun belirtilmesi üzerine, “Olabilir mi sizce? Bu ülkede İstiklal Marşı’ndan daha çok bizi bir araya getiren kaç tane değerimiz var ki? Dolayısıyla bu tür tartışmaları yapmanın çok makul olmadığını düşünüyorum. Saydam bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapmakta olduğumuz çalışmalar ve kararlarımızı sizinle paylaşıyoruz” dedi.Lise sistemindeki yeni yapılandırmayla ilgili çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 aydır yapılan toplantılarda şu değişikliklerin ön plana çıktığı belirtildi:- Öğrenciler istedikleri dersi erken alıp, başarılı oldukları takdirde 3 yılda mezun olabilecek.- Başarısız olan öğrenciler 6 yıla kadar derse devam edebilecek.- Lisede sınıf yerine derslik sistemine geçilecek. Öğrenciler matematik ders saatinde dersliğe gidecek, Türkçe dersi saatinde diğer dersliğe gidecek.- Ezber derslerinden ziyade uygulamalı derslere geçilecek.