Çalışanlarının üzerinde Rus ruleti oynadı iddiası

Samsun'da Mustafa Orman adlı kulüp işletmecisinin çalışanlarının kafasına silah dayayıp onlar üzerinde Rus ruleti oynadığı öne sürüldü.



Samsun’da, geçen yıl Aralık ayında kulüp işletmecisi 23 yaşındaki Mustafa Orman tarafından göğsünden vurularak yaralanan 22 yaşındaki Yücel Ş., ``Patron bizimle konuşacağını söyleyip karşısına dizdi. `Burada esrar satılmayacak, satan olursa haber vereceksiniz' dedi. Sonra da Kurtlar Vadisi dizisinin müziğini çaldırıp belinden çıkardığı tabancasıyla Rus ruleti yaparak üzerimize tetik düşürdü. Ben yaralandım. Şikayetçiyim'' dedi. Tutuklu sanık Orman ise suçlamayı kabul etmedi.



Olay geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Kale Mahallesi Fuar Alanı içinde kulüp işletmeciliği yapan Mustafa Orman, iddiaya göre temizlik yapan 6 işçisi Yücel Ş., Ümit S. (29), Murat S. (24), Özgür G. (27), Oğuzhan K. (29) ve Samet K.'yı (29) karşısında yan yana dizdikten sonra, belinden çıkarttığı Smith- Wesson marka toplu tabancasıyla tek tek üzerlerine tetik düşürdü. Yücel Ş. göğsünden vurularak yaralandı. Orman, olaydan 2 hafta sonra polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. `Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve `ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından bugün Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Mustafa Orman, savunmasında, ``Kimseyi karşıma dizip ateş etmedim. Tabancamı temizlediğim sırada kazayla patladı. Yanımda çalışan elemanım o zaman yaralandı. Kimseyi hedefleyip tetik düşürmedim. Suçsuzum tahliyemi istiyorum'' dedi.



Kurtlar Vadisi’nin müziğini çalıyordu



İşçilerden Yücel Ş., Ümit S. ve Murat S., işyeri sahibi Mustafa Orman'ın yalan söylediğini belirtti. Duruşmaya katılan ve olayda yaralanan Yücel Ş., ``Konuşacağını söyleyip bizleri karşısına dizdi. `'Burada esrar satılmayacak, satan olursa haber vereceksiniz' dedi. Sonra da Kurtlar Vadisi dizisinin müziğinin bulunduğu CD'yi koyarak belinden çıkardığı tabancasıyla Rus ruleti yaparak üzerimize tetik düşürdü. Bu sırada silahı bana doğrultuğunda tabanca ateş aldı ben yaralandım. Şikayetçiyim'' diye konuştu. Diğer 3 işçi Özgür G., Oğuzhan K. ve Samet K. ise, olayın kazayla olduğunu belirterek patronlarının silahını temizlerken ateş aldığını dile getirerek şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

