Dorock XL çalışanlarına şiddet uygulayan Şahin ve Doğan Şeker'den şantaj iddiası

Beşiktaş’taki Meydan Beşiktaş'ın mülk sahibi olan ve 4’ü çalışanı 5 kişiyi darp ettiği iddia edilen Şahin Şeker ve oğlu Doğan Şeker, kendilerine şantaj yapıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Haziran günü hakim karşısına çıkacak olan Şahin Şeker, avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla eski çalışanları Gaye Akıl, Dorock XL’ın sahibi Münir Atamer ve Özcan Çiftçi hakkında kendisine şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerden Münir Atamer’in Dorock XL’ın marka ve işletmesinin sahibi, Gaye Akıl’ın ise şirketin çalışanı ve Atamer’in sağ kolu olduğunun belirtildiği dilekçede, şüpheli Atamer’in müşteki Doğan Şeker’i yüksek miktarda gelir taahhüt ederek kandırarak ikna ettiği ve yarı yarıya ortak olarak 27 Haziran 2018 tarihinde Şöhretler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdukları ve müşterek sorumlu müdür olarak faaliyette bulunmaya başladığı belirtildi.



hürriyet'in haberine göre; kurulacak şirketin sermayesi kapsamında eşit olarak ödemede bulunacaklarının iddia edildiğinin belirtildiği dilekçede, müşteki Doğan Şeker’in 20 milyon, şüpheli Atamer’in ise 3 milyon yatırdığı ve ‘başka param yok’ dediği belirtildi.

Şüpheli Münir Atamer’in işletmeyi kötü yönetimi ile ilgili usulsüz ve suça konu faaliyetlerden ötürü ortaklığın zarara uğramasından dolayı müşteki Doğan Şeker’in işletmede yapılan harcamaların miktarını öğrenebilmek için bağımsız bir denetim şirketine başvurduğunun belirtildiği dilekçede, denetim sonucu yaklaşık 7 milyon zarar ettiğinin tespit edildiği, ayrıca ücreti ödenen sanatçılardan bazılarının şüpheli Atamer’in kendi işletmesi olan Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıktıkları ve iptal edilen konser ücretlerinin geri tahsil edilmediği hususunda evrak eksikliği sebebiyle gerekli tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Sanatçılar dinlensin talebi

Şüphelilerden Gaye Akıl’ın şüpheli Münir Atamer tarafından işletmeye getirildiğinin ve kasada çalışmasına izin verildiğinin belirtildiği dilekçede, Akıl’ın yapılan iç denetim sonucunda elden sanatçılara verileceği iddiasıyla ıslak imzalı makbuz karşılığı 1 milyon 780 bin lira almasına karşın, bunları konser veren sanatçılara ya da ses, dans gibi masraflara harcandığına dair şirkete herhangi bir fatura, makbuz, dekont getirmediği ifade edildi.



Gaye Akıl’ın savcılığa verdiği ifadesinde şirket hesabından para aldığını kabul ettiğinin belirtildiği dilekçede, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından işletmede sahne alan sanatçılar Gökhan Özoğuz (Athena), Emre Aydın, Edis İlhan (Gece Yolcuları) ve Süreyya Birol Namoğlu (Gripin) hakkında yapılan araştırmaya ilişkin Şöhretler Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’den bilgi ve belge talep edildiği ifade edilerek sanatçıların savcılıkça sanatçıların dinlenmesi talep edildi.