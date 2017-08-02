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Yaşam

"Çalışanların yüzde 40'ına göre hem kariyer yapmak hem de aileye zaman ayırmak imkânsız"

Sodexo araştırmasına göre, çalışanların yüzde 74’ü görev tanımlarının karışık olduğunu düşünüyor

02 Ağustos 2017 00:29

Sodexo'nun 80 ülkede yaptığı araştırmaya göre,  her 100 çalışandan 40'ı iş hayatında başarılı olmanın, iyi bir yaşama sahip olmanın ve aileye yetecek zamana sahip olmanın imkansız olduğuna inanıyor.

Rapora göre çalışanların yüzde 74’ü çalışma alanlarının yani görev tanımlarının karışık olduğunu düşünüyor. Görev tanımının net olmamasının da başarı ve üretkenliği olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Yöneticilerin ise yüzde 79’u tasarımın önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor. Raporda, çalışma alanlarının iş dünyasının değişen dinamiklerine göre oluşturulmasının çalışanların özgür olması ve bu çalışma ortamı içinde birbirleriyle ortaklaşa hareket edip daha verimli olmalarını sağlayacağı vurgulanıyor.

Araştırmaya göre ofis hayatı ile insanlar zamanlarının yüzde 93’ünü iç alanlarda geçiriyor. Sağlık uzmanları hareket için sürekli uyarılarda bulunsa da, rapor, insanların çalışma saatlerinin yüzde 70’ini oturarak geçirdiğini ortaya koyuyor.

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