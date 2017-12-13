Çalışanların maaşlarını Bitcoin ile ödeyecek

GMO İnternet Group adlı şirketten yapılan açıklamada, 2018'in mart ayından itibaren 4 bin çalışana maaşlarının 100 bin yenlik (yaklaşık 870 dolar) kısmının kripto para birimi Bitcoin ile ödeme seçeneği sunulacağı belirtildi.

Sanal para birimi ile ödemenin işveren ve çalışan arasında karşılıklı rızaya dayalı yapılacağı vurgulanan açıklamada, Bitcoin ile yapılan ödemenin bu yönüyle ülke yasalarına uygun olduğu kaydedildi. Kararın, Bitcoin’in benimsenmesini teşvik amacı taşıdığı ifade edildi.

Birkaç gün önce değeri 19 bin dolara kadar yükselen sanal para birimi Bitcoin, ABD’nin Chicago kentindeki CBOE borsasında “XBT” koduyla işlem görmeye başlamıştı. Son dönemlerde artan değeri ve yatırımlarıyla kripto para piyasasının dikkat çeken üyesi Bitcoin'e art arda uyarılar da gelmeye devam ediyor.

Son uyarının sahibi ise Alman bankası Deutsche Bank'ın başekonomisti Torsten Slok olmuştu. Slok tarafından hazırlanan ve müşterilerine gönderilen 2018 yılındaki olası riskler notunda Bitcoin'in olası çöküşü, 13 sırada yer buldu. Öte yandan, listede diğer olası riskler olarak enflasyon, yüksek emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi bulunuyor.

Son olarak, geçen hafta da Bitcoin için benzer bir uyarıda bulunan Deutsche Bank, önümüzdeki sene genel piyasayı etkileyebileceğini öne sürmüştü. Bitcoin'in fiyatı geçen hafta ilk kez 19 bin doları aşarken, ardında sert bir düşüş yaşayarak 13 bin dolar sınırını görmüştü. Yeni haftaya 16 bin 300 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin'in yükselişi ve yatırım artışının ne kadar süreceği ise merak konusu.