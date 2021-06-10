‘Çalışanların maaşını ödeyemiyoruz’ diyerek borçlanmışlardı; AKP’li belediyeden 10 milyon liralık gizli restorasyon ihalesi

AKP’li Ümraniye Belediyesi, 7 yıl süren kapsamlı bir restorasyonla tümüyle yenilenen Hekimbaşı Av Köşkü'nde yeni bir restorasyon başlattı. 5 ay sürecek restorasyon çalışmasının 10.5 milyon lira tutarındaki ihalesinin gizli yapıldığı belirtildi.

"Çalışanların maaşını ödeyemiyoruz" diyerek 100 milyon lira borçlanma talebinde bulunan İstanbul’daki Ümraniye Belediyesi, uzun ve kapsamlı bir restorasyon çalışmasından sonra tümüyle yenilenerek 2006 yılında açılan, Hekimbaşı Av Köşkü için yeniden bir restorasyon ihalesi düzenledi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, “Hekimbaşı Av Köşkü Restorasyon Yapım İşi” başlıklı ihale rekabete imkan sağlayan açık usül yerine Kamu İhale Kanunu’nun özel durumlar için öngördüğü istisna usulü tercih edildi. Bu sayede kanunun açık usülde uygulanan sıkı kurallarına bağlı kalmaktan kurtuldu. Duyuru ilanına çıkılmadan, gizli kapaklı yapılan ihale 6 Nisan’da yapıldı. İhale Özsoy İnşaat’a verildi.

10 milyon 589 bin 28 lira ödenecek

26 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre, 3 Mayıs’ta başlayacak ve 5 Eylül’de tamamlanacak 5 aylık restorasyon için belediye kaynaklarından müteahhide ödenecek para tam 10 milyon 589 bin 28 lira olacak.

Küçüksu-Ümraniye yolundaki, Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü ya da Yusuf İzzettin Köşkü olarak da bilinen Hekimbaşı Av Köşkü’nün, restorasyonu 1999-2005 yılları arasında İBB tarafından yapılmıştı.

"Çalışanların maaşını ödemekte zorlanıyoruz"

AK Partili Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, “Çalışanların maaşını ödemekte zorlanıyoruz. SGK primlerini ödeyemiyoruz” diyerek belediye meclisinde 100 milyon lira borçlanma talebinde bulunmuştu.