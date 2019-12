Çalışanlardan IMF'ye ret!

IMF ve Dünya Bankası toplantılarına davet edilen Türk-iş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak mektupla katılamayacaklarını açıkladı. 'Küresel zorbalar' ifadesi bulunan mektuba, 'bizden aldıklarınızı geri veriniz ve geldiğiniz yere gidiniz' sözleriyle başlandı.



Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, Dünya Bankası ve IMF'den gelen 'İstanbul'daki toplantıya katılın' davetini geri çevirdi.



Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, IMF ve Dünya Bankasının İstanbul’da yapılacak yıllık toplantısı kapsamındaki etkinliklere ilişkin daveti geri çevirdi. IMF ve Dünya Bankası İstanbul’daki yıllık toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek seminer ve konferanslara çalışanları temsil eden örgütler de davet edildi. Davet yazısında, 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek seminer programında güncel ekonomik konuların tartışılacağı 15 oturum düzenleneceği belirtildi.



Programın ilk gününde küresel krizin dünya ekonomilerine yansımalarının, ikinci gününde Türkiye’ye ilişkin ve bölgesel konuların, üçüncü gününde ise kriz sonrası durumun tartışılacağı ifade edilen yazıda, programa, IMF ve Dünya Bankası üyesi 185 ülkenin resmi delegasyonlarının yanı sıra özel sektörden, sivil toplu örgütlerinden, basından, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler ile akademisyenlerin davet edildiği bildirildi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, yaptığı açıklamada, IMF ve Dünya Bankasının savunduğu ve empoze ettiği politikaların emeğiyle geçinenlerin, dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olduğunu belirtti.



Bu kuruluşların Türkiye’de özellikle özelleştirmeler, ücretlerin düşük tutulması, bölgesel asgari ücret gibi emek karşıtı talep ve önerilerle bilindiğini ifade eden Kumlu, emeğe bakışını sorunlu buldukları için davetlerine katılmama kararı aldıklarını bildirdi. DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’de aldıkları ortak kararla IMF ve Dünya Bankasının davetini geri çevirirken, Hak-iş’in etkinliklere katılacağı belirtildi.



Emek ve meslek örgütlerinin genel başkanlarının imzasıyla davete cevaben IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e birer mektup gönderildi.

"Bizden Aldıklarınızı Geri Veriniz ve Geldiğiniz Yere Gidiniz" başlıklı mektupta, İstanbul’un IMF ve Dünya Bankası toplantısı için yeniden düzenlendiği belirtildi. Mektupta, "Trafik size göre ayarlanıyor, oteller sizin için menüler hazırlıyor, kent sizin için temizleniyor ve güvenlik hizmetleri yine sizin için gözden geçiriliyor. Kendinizi evinizde hissedesiniz diye. Biz, bu ülkenin gerçek sahipleri yani emekçileri, yani işsizleri, yani yoksulları, sizi evimize, ülkemize çağırmadık. Bizim davetlimiz olmadığınızdan ülkemizdeki varlığınız bizim için ancak bir zorlama, bir tür zorbalıktır" görüşüne yer verildi.



Bu krizi kim ödeyecek?



IMF ve Dünya Bankasının 20. yüzyılda inşa edilmiş "küresel zorbalar" olduğu savunulan mektupta, bu örgütlerin sadece sermayenin ve iktidarların sesi olduğu ifade edildi. Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Davetsiz olarak bulunduğunuz bu ülkenin halkları, sizleri ve temsil ettiğiniz ideolojiyi hiç bitmeyen istikrar programlarınızla, yıllarca emekçilerin alın teriyle üretilmiş kamusal varlıkları talan eden özelleştirmelerinizle, reform olarak direttiğiniz ve her seferinde budadığınız sosyal haklarla çok iyi bilmektedir.



Küresel düzeyde yarattığınız krizin bu büyük yıkımında sanki sizin hiç bir etkiniz olmamış gibi, ülkemize gelecekmişsiniz, kapitalizmin krizi için çıkış yolları arayacakmışsınız ve yine hiç utanmadan 1980’li yıllardan bu yana şiddetle savunduğunuz liberal politikaları, yufka yürekli yoksulluk edebiyatına bulandırıp insanlığa çözümmüş gibi duyuracaksınız."

Mektupta, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a, krizin faturasının 1,4 trilyon doları aştığı yönündeki sözleri anımsatılarak, "Sıradan bir iktisat öğrencisi bilir ki krizi aşmak sonuçta ödemekle mümkün olur. ’Sayın’ IMF Başkanı bu krizi kim ödeyecek? Toplantınıza çağırdıklarınız ya da onların temsil ettiği uluslararası sermaye mi yoksa dünya halkları mı? Yani dünyanın her yerinde işsiz kalanlar, yoksullaşan sıradan insanlar mı?" soruları yöneltildi.

IMF’nin mevcut krizle doğrudan organik bir bağı olduğu vurgulanan mektupta, "Biz bu toprağın halkları, yarattığınız krizi ödemek istemiyoruz, politikalarınızı alın ve geldiğiniz yere gidin" denildi.



Yufkayürekli yoksulluk politikaları



Mektupta, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e yönelik olarak şu ifadelere yer verildi: "Mevcut krizin dünyanın her yerinde milyonlarca insanı işsiz ve yoksul bıraktığını büyük bir fütursuzlukla açıklıyorsunuz. Peki ama çeyrek yüzyıldır dünyanın her yerinde aralıksız uyguladığınız yapısal uyum politikalarının yaşadığımız küresel krizle hiç bir bağlantısı yok mu? Küresel sermaye adına konuşan siz ’Sayın’ Dünya Bankası Başkanı Zoellick dünya halkları için konuşamazsınız. Yufka yürekli yoksulluk politikalarınız olsa olsa trajiktir. Sizin yardımseverliğiniz çağımızın ’yoksullar yasasıdır’. Utanç vericidir. Biz sizin ulufenizi değil, emeğimizin değerini istiyoruz. Yüzyıllar süren emek mücadelesinde kazandıklarımızı ve sizin bizlerden çeyrek yüzyılda dünyanın her yerinde şiddetle kopararak aldıklarınızı geri istiyoruz. Politikalarınızı alın ve geldiğiniz yere gidin.

Toplumun gerçek sorunlarının sizi ilgilendirmediğini biliyoruz. Sizlerin paranın ve karın güvenliğini sağlamak için insanın ve toplumun hayatını dikkate almadığınızın farkındayız."



IMF protestosunda arbede



İstanbul'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 kişilik gruba polis müdahale etti. Grup, 'Dünya halklarına yeni sömürü politikaları için toplanan IMF ve Dünya Bankası'na 'defol' demek için bir aradayız' dedi.



IMF ve Dünya Bankası toplantılarına evsahipliği yapan İstanbul protesto gösterilerine sahne oluyor. Ellerinde pankartlar taşıyan yaklaşık yüz kişilik grup toplantıların merkezi, Harbiye'deki Kongre Vadisi’ne yürümek istedi. Elmadağ'da grubun önünü kesen çevik kuvvet yürüyüşe izin vermeyince arbede çıktı. Eylemciler, yola çıkarak trafiği durdurmaya çalıştı. Eylemcilerle konuşan polis trafiği engellememe şartıyla yürüyüşe izin verdi. Harbiye'de bulunan Hilton Oteli önüne gelen grup burada basın açıklaması yaptı. Eylemciler basın açıklamasının ardından dağıldı.



‘Bu dünya bizim’



‘IMF ve Dünya Bankası Türkiye’den Defol’ yazılı döviz açan topluluk, “IMF defol, bu dünya bizim“, “IMF’ye karşı, saflara, mücadeleye“, “Dünya Bankası defol“ diye slogan atarak toplantının yapılacağı Harbiye Kongre Merkezi’ne doğru yürüyüşe başladı. Barikat kuran polisle kısa süreli arbede yaşandı. Harbiye’de önlem alan polis, grubun barikat önünde basın açıklaması yapmasına izin verdi. Bu sırada çevreye polis panzeri getirildi.

Yapılan açıklamada, “Dünya zenginliğinin yüzde 70’den fazlası dünya nüfusunun yüzde 5’inin elinde bulunuyor. 7 milyarlık dünya nüfusunun 1.5 milyarı açlık, 4 milyarı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Sayıları 100 milyonu bulmayan zenginler, tüm aç ve yoksullardan daha fazla zenginliğe el koymuş durumdalar. Sermaye örgütleri IMF ve Dünya Bankası’nı, dünya halklarını bu tabloya mahkum eden ekonomi politikalarından tanıyoruz“ denildi.