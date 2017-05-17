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Yaşam

Çalışanlara ‘seks molası’ önerisine ret

Belediye meclisi, öneriyi reddetti

17 Mayıs 2017 21:43

İsveç’te çalışanlara gün içinde seks molası verilmesi yönündeki önerisi reddedildi.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, İsveç’te çalışanların mesai saatlerinde evlerine gidip seks yapabilmelerini öngören teklif belediye meclisinde reddedildi. Teklif, ülkenin Finlandiya sınırındaki Övertorneå bölgesinde Belediye Meclisi üyesi Per-Erik Muskos tarafından verilmişti.

Muskos, verimliliği ve aile ilişkilerini geliştireceği gerekçesiyle çalışanlara mesai saatleri içinde evlerine gidip partnerleriyle seks yapabilmeleri için 1 saatlik mola izni verilmesini önermişti. Teklifin reddedilmesinin ardından, Belediye Başkanı Tomas Vedesting “İşverenlerin çalışanların ne zaman seks yapacağını belirleme işine dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Teklifin ardından çok sayıda gazetecinin kendilerini aradığını hatta ABD Başkanı Donald Trump’ın bile tekliften bahsettiğini söyleyen Vedesting, Muskos’un teklifinin Belediye Meclisi’ni ilgilenmesi gereken daha önemli konulardan uzaklaştırdığını söyledi.

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