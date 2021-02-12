Çalışanlara "Pandemiden şikâyet etmeyi bırakın" diyen yönetici, tepkiler üzerine istifa etti

T24 Dış Haberler

Vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Britanya yöneticisi Bill Michael, online bir toplantı sırasında ekibine "Koronavirüs salgını hakkında şikâyet etmeyi bırakın" dedikten sonra tepki çekti. Michael, görevinden istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, KPMG Britanya'nın 2017'den beri yöneticiliğini yürüten Bill Michael, uzaktan gerçekleştirilen bir toplantıda personelin Koronavirüs salgını ve karantina konusunda "mağdur kartını oynamayı bırakması gerektiğini" söyledi ve salgınla ilgili şikâyet etmemeleri gerektiğini ekledi.

Michael, toplantıda söylediklerinin ardından gelen tepkiyle beraber görevinden ayrılacağını açıkladı. Açıklama yapan Michael, "Şirketimi seviyorum ve meslektaşlarımın canını sıkan sözlerim için özür dilerim. Bu açıdan bakıldığında pozisyonumu devam ettiremeyeceğimi görüyor ve görevimden ayrılıyorum" dedi.