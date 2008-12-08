Çalışanlara 10 ayda 4.3 milyar YTL vergi indirimi

İşçi ve memurlar için yılbaşında uygulamaya konulan asgari geçim indirimiyle 10 ayda çalışanlara 4 milyar 319,2 milyon YTL vergi indirimi sağlandı.



Gelir İdaresi Başkanlığından derlediği verilere göre, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren asgari geçim indirimiyle ocak ayında işçi ve memurlara 110 milyon 190 bin YTL, şubatta ise 378 milyon 998 bin YTL vergi desteği verildi.



Asgari geçim indirimiyle ücretlerde yapılan toplam iyileştirme, mart ayında 396 milyon 84 bin YTL, nisanda 590 milyon 397 bin YTL, mayısta ise 409 milyon 681 bin YTL oldu. Söz konusu tutar, haziranda 423 milyon 873 bin YTL, temmuzda 586 milyon 481 bin YTL, ağustosta 378 milyon 160 bin YTL, eylülde 421 milyon 904 bin YTL, ekimde ise 623 milyon 466 bin YTL olarak belirlendi.



Böylece 10 aylık dönemde ücretlerdeki asgari geçim indirimi miktarı, 4 milyar 319 milyon 234 bin YTL'yi buldu.



Vergi desteği yüzde 62 arttı



Yerini asgari geçim indirimine bırakan özel gider indirimi (vergi iadesi sistemi) geçen yılın ilk 10 ayında işçi ve memurlara 2 milyar 659 milyon 199 bin YTL vergi desteği sağlamıştı.



Çalışanların aldıkları vergi iadesi miktarı yıl sonunda da 2 milyar 668 milyon 678 bin YTL olmuştu.



Böylece asgari geçim indirimiyle birlikte çalışanların aldığı vergi iadesi tutarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 oranında artış meydana geldi.



İhracatçıya KDV iadesi



Bu arada ihracatta katma değer vergisi iadeleri de, bu yıl, geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 6,1 oranında arttı.



2007 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatçılar, 7 milyar 700 milyon 359 bin YTL KDV iadesi almıştı. 2007 yılındaki toplam KDV iadesi tutarı ise 9 milyar 556 milyon 386 bin YTL olarak gerçekleşmişti.



2008 yılının 10 aylık döneminde ise ihracatçıya ödenen KDV iadesi tutarı, 8 milyar 172 milyon 700 bin YTL'ye yükseldi.



Bu yılki iadeler özellikle eylül, haziran ve temmuz aylarında yoğunlaştı. Eylülde ihracatçılar 1 milyar 50 milyon 775 bin YTL KDV iadesi alırken, söz konusu tutar, haziranda 931 milyon 807 bin YTL, temmuzda ise 916 milyar 984 milyon YTL oldu.



