Çalışanlar yeni yılda daha 'az' tatil yapacak

Yeni yılda dini ve milli bayramlar, genellikle ya hafta sonuna denk geliyor, ya da hafta sonuyla

birleşiyor.

Özellikle 2008 yılında başlangıç ya da bitim tarihleri hafta sonu tatilleriyle birleşmesi sayesinde dini bayramlarda 9'ar günlük tatil yapan çalışanlar ve öğrenciler, bu yıl o şansı elde edemeyecek. Dini bayramların 2009 yılı takviminde hafta sonunda başlaması ya da

bitmesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun sürpriz bir karar almaması halinde, iki

bayramda da uzun tatil yapma imkanı olmayacak.



İlk tatili 1 Ocak Perşembe gününe denk gelen 2009 yılında, yine perşembe

gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ve salı günü

kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birer gün tatil

yapılacak.



Çalışanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazar gününe rastlaması

nedeniyle bu günü hafta sonu tatilinde geçirecek, resmi tatilin 1.5 gün olduğu 29

Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonrayı ve 29 Ekim

Perşembe gününü tatil olarak değerlendirebilecek.



Ramazan Bayramı'nda arife günü cumartesi gününe, bayramın ilk günü de

pazar gününe rastlıyor. Bu bayramda, yalnız 2 mesai günü tatil olacak.

Çalışanlar, 2009'un son tatil imkanını ise 26-30 Kasım tarihleri

arasındaki Kurban Bayramı'nda yakalayacak. Arife günü olan 26 Kasım Perşembe günü

öğleden sonra başlayacak tatil, 1 Aralık Salı günü sona erecek ve 4.5 gün tatil

imkanı doğacak.



Bakanlar Kurulunun özel bir karar almaması durumunda çalışanlar, yıllık

izinleri dışında 2009 yılında 104'ü hafta sonu, 9'u da dini ve milli bayramda

olmak üzere 113 gün tatil yapacak.