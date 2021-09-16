Çalışanlar, pandemiden sonra tam zamanlı olarak ofise dönüleceğine inanmıyor

Ankete göre, çoğu insan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden sonra çalışanların tam zamanlı olarak ofise döneceğine inanmıyor.

BBC'nin yayımladığı ankete göre, çalışanların çoğunluğu, tam zamanlı veya en azından belirli bir süre evden çalışmayı tercih edeceklerini söyledi ve ankete katılan 1684 kişinin yüzde 70'i, işçilerin "asla aynı oranda ofislere dönmeyeceklerini" öngördü.

Ancak yöneticiler, uzaktan çalışmanın işyerindeki yaratıcılığı etkileneceğine dair endişelerini dile getirdiler. Ankete katılan 530 üst düzey yöneticinin yarısı, evde çalışmanın, hem yaratıcılığı hem de işbirliğini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Araştırmaya göre, insanların dörtte üçünden fazlası patronlarının bazı zamanlarda evden çalışmaya devam etmelerine izin vereceğine inanıyor.

"Hibrit çalışma harika bir senaryo, ancak işe yeni başlayanların işyeri deneyimine ihtiyaçları var"

Evden çalışmayı savunan ve savunma şirketinin tedarikinde çalışan Antony Howard "Karbon ayak izim hiç bu kadar düşük olmamıştı. Artık günde 92 mil yol yapmıyorum ve daha üretkenim" dedi.

Ancak, şirkete yeni gelenler için endişelendiğini dile getiren Howard, "Eylül ayından itibaren sahada hiç bulunmamış 17 yaşındaki çıraklarımız oldu. 57 yaşında biri olarak benim için hibrit çalışma harika bir senaryo, ancak işe yeni başlayanların işyeri deneyimine ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.