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Çalışanlar krize karşı yürüyor

DİSK ve KESK tarafından düzenlenen 'İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için Sıhhıye Meydanı'na doğru yürüyü&

29 Kasım 2008 02:00

DİSK ve KESK tarafından “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” temasıyla erçekleştirilecek “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için Sıhhıye Meydanı'na doğru yürüyüş başladı.

İl dışından gelen katılımcıların bulunduğu otobüsler, başkentin 4 giriş yolunda toplanarak sabah saatlerinde Hipodrom Alanı'na girdi. Otobüslerden inenler Ankara Garı önünde biraraya geldi.
Katılımcılar, daha sonra mitingin gerçekleştirileceği Sıhhiye Meydanı'na yürüyüşe geçti. Kortejin en önünde taleplerin yer aldığı büyük boy bir pankart taşınırken, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” sloganları atılıyor.

Mitinge Türk-İş'e bağlı sendikalar, bazı siyasi parti destek örgütü ve sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin birer konuşma yapacağı mitingde, destek veren kuruluşlardan bazılarının yöneticileri de katılımcıları selamlayacak.

Mitingde Moğollar, Grup Kybele ve Genç-Sen müzik grubu birer dinleti verecek.

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