Çalışanlar için yaz tarifleri

1. Malzemeler: Haşlanmış mercimek, makarna, yoğurt



Boncuk makarnayı sulu bir şekilde haşlayın. İçine haşlanmış mercimeği ilave edin ve altını kapattıktan sonra içine sarımsaklı yoğurt ve nane ekleyin. 15 dakikada hazır ama makarna miktarına dikkat!



2. Malzemeler: Taze börülce, sarımsak, zeytinyağı, limon



1 gün önceden hazırlanmış (haşlanmış) börülceyi sarımsak zeytinyağı ve limonla karıştırın. Ya da düdüklüde pişirmek 10 dakika sürüyor.



3. Malzemeler: Taze fasulye, yumurta, soğan, zeytinyağı



Bu biraz daha uzun sürebilir, ama yine de deneyelim. Fasulyeleri ilave edip soteleyin ve pişince üzerine yumurta kırın ve karabiber ekin.



(Hürriyet)

