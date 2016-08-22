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Dünya

"Çalışanlar günde en fazla 6 ila 8 saat arasında iyi konsantre olabiliyor"

Ünlü CEO'nun çalışanlarının mottosu "sıkı çalış, evine git" olmuş

22 Ağustos 2016 13:31

Silikon Vadisi'nin popüler CEO'larından 3.8 milyar dolar değerindeki Slack şirketinin patronu Stewart Butterfield, uzun çalışma saatlerine inanmadığını belirterek "Çalışanlar günde en fazla 6 ila 8 saat arasında iyi konsantre olabiliyor" dedi. ABD'li ünlü CEO'ya göre, en iyi çalışma performansı gösterenlerin saat beş buçukta ofisi terk edenler olduklarını söyledi.

Business Insider’ın haberine göre, en iyi elemanlarının saat beş buçukta eve gidenler olduğunun altını çizen Butterfield, “En üretken çalışanlarım saat beş buçukta eve gidiyorlar. İnsanlar kendilerini zorlasalar da günde en fazla 6 ila 8 saat arasında çalışabilirler. Daha fazlası verim kaybına neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Günümüz ofis ortamlarında her dakika üretken olmak zor. 350 çalışanlı Slate’in çalışanları arasındaki slogarları ise ‘sıkı çalış ve evine git’ olmuş.

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