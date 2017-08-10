Çalışanlar geleceğe dair karamsar

Çalışanların yüzde 40’ı karamsar. Bu sonuç Sodexo'nun 80 ülkede yaptığı araştrımada ortaya çıktı. Araştırmaya göre her 100 çalışandan 40'ı iş hayatında başarılı olmanın, iyi bir yaşama sahip olmanın ve aileye yetecek zamana sahip olmanın imkânsız olduğuna inanıyor.

Rapora göre çalışanların yüzde 74’ü çalışma alanlarının görev tanımlarının karışık olduğunu düşünüyor.

Görev tanımının net olmamasının da başarı ve üretkenliği olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yöneticilerin ise yüzde 79’u tasarımın önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor.

Çalışma alanlarının iş dünyasının değişen dinamiklerine göre oluşturulmasının çalışanların özgür olması ve bu çalışma ortamı içinde birbirleriyle ortaklaşa hareket edip daha verimli olmalarını sağlayacağı vurgulanıyor.

Araştırmaya göre ofis hayatı ile insanlar zamanlarının yüzde 93’ünü iç alanlarda geçiriyor. Sağlık uzmanları hareket için sürekli uyarılarda bulunsa da, rapor, insanların çalışma saatlerinin yüzde 70’ini oturarak geçirdiğini ortaya koyuyor.