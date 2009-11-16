Çalışanlar en çok Pazartesi hasta oluyor

Mercer adlı bir danışmanlık firmasının yaptığı araştırma, hastalık izinlerinin büyük bir oranının Pazartesi gününe denk geldiğini ortaya koydu. İzinlerin en büyük sesebi ise kas ve iskeletle ilgili sorunlardan ve bunu takip eden viral enfeksiyonlar ve stresle ilişkili hastalıklardan kaynaklanıyor.



Sonuçlar özel sektörde çalışan 11 bin çalışanın hastalık yönetim kayıtlarına dayandırıldı. Sonuçlar 2008 yılı Ocak ayı boynuca çalışanların hepsinin yarım gün izin aldığını ortaya koyuyor.



Hastalık izninin alındığı 20 en meşhur günden 13'ü Ocak ayına denk geliyor. Bunların altı tanesi ise 2 ila 9 Ocak arasına düşüyor. Ayın 3'ü ve 4'ünde çalışanların yüzde beşi işe gelmemiş. Araştırma hastalık izinlerinin yüzde 35'inin Pazatesi gününe, yüzde 3'ünün ise Cuma gününe denk geldiğini göstermiş.



Araştırmacı Phiroze Bilimoria, "Pazartesi hastalıkları ve sık sık olan Pazartesi günleri işe gelmeme durumu, çalışanın moral düşüklüğü ve iş yeri ile bir bağ kuramamasından kaynaklanıyor olabilir" yorumunu yaptı.



İşe gelmeme sebeplerinin yüzde 24'ü sırt ağrısı ile zihinsel ve duygusal gerginlikten kaynaklanırken, viral enfeksiyonlar ve stresle ilintili hastalıklar yüzde 17'lik bölümü oluşturuyor. Kadın çalışanlar erkeklere nazaran yüzde 24 daha fazla izin alırken, genelde sebepleri stres, aşırı yorgunluk ve depresyon oluyor. Erkekler ise kas ağrısı, incinme, çatlak ve fiziksel yaralar yüzünden kadınların iki katı kadar izin alıyor.

