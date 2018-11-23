Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

İSTANBUL,(DHA) - Nişantaşı Üniversitesi NishNova İnovasyon Merkezi ile Focoost Araştırma ve Danışmanlık\'ın birlikte yaptığı \'Futuready Türkiye: Çalışanlarının Geleceğe Hazır Olma\' araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Araştırmada, çalışanların dijital geleceğe hazır olmadıkları fakat farkındalıkları ve isteklilikleriyle beklentilerinin oldukça yüksek olduğu tespit edildi.

Yedi farklı departmanda çalışan 840 çalışanla online anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada her departmandan aynı sayıda çalışan kadın ve erkek ile yüzde 5 üst, yüzde 20 orta, yüzde 75 üst seviye çalışan kotaları uygulandı.

ÇALIŞANLAR ANA TEKNOLOJİK ALANLARI TANIMIYORLAR

Araştırmanın ilk konu başlığında çalışanlara iş hayatında gittikçe önemli hale gelen teknolojik alanlar, girişimcilik ve inovasyon terimleri, teknoloji dünyasının ilham veren liderleri ve farkındalık soruları soruldu.

Çalışanların iş dünyasını şekillendiren \'sekiz ana teknoloji alanı\' hakkında bilgileri skala üzerinde yüzde 51\'le \'Duydum ama tam nedir bilmiyorum\' seviyesinde. Araştırmaya göre, çalışanların \'Duydum, ne olduğunu biliyorum\' cevabını verdikleri ilk sırada yer alan teknolojik alan yüzde 63 ile yapay zeka olarak ölçüldü. \'Hiç bilmiyorum\' ifadesine en yakın teknolojik alan ise yüzde 40\'la kripto paraların temelini oluşturan ve birçok sektörde iş yapış şeklini değiştirecek olan bir mega trend blok zinciri oldu.

\'Girişimcilik ve İnovasyon\' kavramlarında ise bilinme oranı ağırlıklı olarak yüzde 41, \'İlham Veren Liderlerde\' ise yüzde 39 olarak ölçüldü.

TÜRKİYE\'DE EN ÇOK TANINAN KİŞİ NEVZAT AYDIN

Çalışanların, dünyanın ve Türkiye\'nin en büyük teknoloji şirketlerini kuran ve oldukça popüler olan liderlerini ortalamada yüzde39 oranında tanıyorlar. Bu kategoride en fazla tanınan yüzde 92 ile Facebook\'un kurucusu Mark Zuckerberg olurken, Türkiye\'den ise yüzde 54 ile Yemek Sepeti\'nin kurucusu Nevzat Aydın oldu. Fikir önderi olan bu kurucu liderlerin az bilinmesi ilgini azlığı ve öğrenme sürecinin ve medya takiplerinin bu alanda eksik olduğunu gösteriyor.

ŞİRKETLERİN DİJİTAL GELECEK ÖDEVLERİ

Çalışanların bilgi ve farkındalığını gösteren bilişsel boyutta skoru 100 üzerinden 59 olarak hesaplandı. Araştırmada, internet, bilgisayar ve mobil ürünlerin yaygınlaştığı dönemde çocukluklarını geçiren 30 yaş ve altı \'dijital yerli\', 30 yaş ve üstü ise \'dijital göçebe\' gibi detayda da veriler üretilirken çalışanların bilgiyi edinme ve eğitim isteği olarak hesaplanan Duygusal boyut skoru 88 olarak gerçekleşti. Öğrenme isteğinin davranışa dönüşme oranı olan Davranışsal boyut skoru ise 73 oldu.

Buna göre çalışanları şirketlerden eksik bilgilerinin eğitimle kapatılması talebi büyük bir ihtiyaç olarak duruyor. Ayrıca şirket yönetimlerinden kendi gelişimleri için sistematik programlar talep ediyorlar.

ŞİRKETLER START-UP KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAR

Birçok üst yönetim şirketlerini rekabet avantajlarını yitirmemek için start-up\'ların özelliklerine sahip olacak şekilde dönüştürmek istiyorlar. Her birimin bir start-up gibi davranmasını amaçlıyorlar. Bu anlamda araştırmada şirketlerinin start-up konusunda da yetersiz olduğunu vurgulandı.

BİLGİ SEVİYESİ EN DÜŞÜK OLAN DEPARTMAN OPERASYON ve ÜRETİM

Endüstri 4.0 kapsamında dijital dönüşümün en fazla etki yaratacağı bölüm olarak operasyon ve üretim gösteriliyor inovasyon süreçlerinin şirketlerin geneline yaygınlaşabilmesi için dijital düşünmenin yaygınlaşması kritik role sahip olduğu ifade ediliyor. Araştırmaya göre operasyon ve üretim bölümlerinin bilişsel skoru 53.

DİJİTAL ÖĞRENME DAVRANIŞI EN DÜŞÜK OLAN BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de, İnsan Kaynakları (İK) bölümleri çalışanlarının kendi gelişim süreçlerinde dijital konuları öğrenme davranışının diğer bölüm çalışanlarına göre en düşük seviyede olması. Davranışsal skoru 68 olan İK bölümleri çalışanlarını geleceğe hazırlamaları konusunda gelecek iş dünyası ve teknoloji arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramaları gerekmekte. Böylece yetkinlikleri yeterli olmayan tecrübeli iş gücünün kaybı ve buna bağlı şirketlerin rekabet gücünü yitirmesine sebep olacak sonuçları olan bir insan kaynakları yönetimi ortaya çıkmaktadır.

EĞİTİM KURUMLARINA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Nişantaşı Üniversitesi NishNova Yöneticisi Gökçe Tabak, \"Şirketlerin dijital ağırlıklı işlerin yoğunlaşacağı geleceğe çalışanlarını hazırlamaları için özellikle çalışanların dijital yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamaları gerekiyor. Dijital düşünmeyi sağlamak için hangi teknolojik alanının ne şekilde kullanılacağını anlamak bir zorunluluk. Dijital düşünme sayesinde şirketlerin inovasyon süreçlerine katkı sağlamak mümkün. Şirketlere özel olarak ta uygulanabilen \'Futuready Türkiye Çalışanlarının Geleceğe Hazır Olma\' çalışmasının ve sonrası aksiyonlarında İK departmanlarına büyük rol düşmekte. Aslında eğitim yatırımları kişisel gelişim eğitimlerinden bu alana doğru kaydırılması için en doğru zamandayız. Bunun dışında eğitim kurumları da dijital gelecekte önemli olacak meslekler için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için bu alanlara dönük programlar geliştirmeliler. Örnek olarak Nişantaşı Üniversitesi\'nde bölümlerin müfredatı Endüstri 4.0 sürecinde ihtiyaç duyulacak insan gücünün yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlandı\" dedi.