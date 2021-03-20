T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çalışanlar arasında Koronavirüs vakaları görülmesinin ardından Trump'ın Mar-a-Lago kulübü geçici olarak kapatıldı

20 Mart 2021 10:43

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump'a ait Florida eyaletindeki tatil kulübü Mar-a-Lago'nun bir bölümü, bazı çalışanlar arasında tespit edilen Koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. 

Associated Press'e konuşan birkaç kaynak ve bir kulüp üyesi kulübün bir bölümünün kapatıldığını doğruladı. Bir resepsiyonist de kulübün geçici olarak kapalı olduğunu ifade etse de telefon üzerinden detay paylaşmadı.

Kaynaklardan biri, otelin bazı bölümlerinin sadece önlem olarak kapatıldığını ve bazı çalışanların karantinaya alındığını bildirdi.

Salgının ne kadar yayıldığı ve Trump ailesinin etkilenip etkilenmediği bilinmiyor. Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray'daki dönemleri dolduktan sonra buraya taşınmıştı. Eski "Birinci Aile", sadece üyelere açık olan kulübün bulunduğu kampüste özel bir bölümde yaşıyor.

koronavirüskoronavirüsmar-a-lagosalgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24