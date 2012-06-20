Çalışanın iş yerine sarhoş geldiği nasıl anlaşılacak?

- Hülya Karabağlı

Ankara

Tazminatsız işten çıkarılma ve iş akdinin fesh edilme gerekçesi sayılan ‘ sarhoş’ işe gelme düzenlemelerinde yeni bir adım atıldı. İş Kanunu’ndan, TBMM’de sabaha kadar süren görüşmeler sonrası kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sına, ‘sarhoşlukla ilgili madde eklendi. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, “Ben, bu düzenlemeyi anlamakta zorlanıyorum. Herkes kendini kaybetmiş şekilde içip içip işe mi gidiyor. Bu alanda bir patlama mı var ?” dedi. Acar, “ Trafik polisi alkometre ile ölçüm mü yapacak”?

Sarhoşluk nasıl tespit edilecek

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Acar şunları söyledi: Sarhoşluğun sınırı nedir? Bilimsel olarak böyle bir ölçüt var mı? Yani bir arkadaşıyla bir, iki kadeh içki içen biri ertesi gün işe geldiğinde kanında alkol çıktığında sarhoş sayılabilecek mi, sayılamayacak mı? İş, mahkemeye düştüğünde yargı neye göre karar verecek? Yani her işveren, trafik polisi gibi alkometre ile ölçüm mü yapacak? İş sözleşmesini feshederken arkasına bu raporu mu ekleyecek? Bunun ölçüsü var mı? Ya da iş yerlerindeki iş sağlığı dolaplarında ya da ecza dolaplarında artık alkometre de mi bulunacak? Ya da işçiler kendisi mi yanında bulunduracak? Eğer bu hüküm kalacaksa bu konuda da bir hükmün buraya eklenmesi belki de düşünülmelidir”.

'Bunun bir ötesi turistlere yasak'

AKP’nin her düzenlemeye bir düşünce yapısını dayattığını kaydeden Acar, “Her düzenlemeye bir zihin dünyası, bir düşünce yapısı dayatılıyor, Bu hüküm de bunlardan birisi.

Ülkede milyonlarca insan işsiz, binlerce insan iş bulma umudunu da kaybetmiş durumda. Öğretmen adayları atanamadıkları için intihar ediyor, tablo böyleyken, insanlar dört elle sarılacak bir iş ararken sanki herkes alkollü bir şekilde işe gidiyormuş gibi kanun düzenlemesi yapılıyor. Kırmızı bölgeler AKP İktidarının gündemindedir. Piknik alanları, mesire yerlerinde alkol yasağı her geçen gün yaygınlaştırılıyor. Bunun bir adım ötesi herhâlde turistlere de yasak.

Sendika ne diyor?

Kültür Sanat Sendikası Başkanı Yavuz Demirkaya, sarhoş olduğu gerekçesiyle kendilerine iletilen ve soruşturdukları tek bir vaka olmadığını söyledi. Demirkaya’ya göre, disiplin cezası kapsamında değerlendirilecek bu konuların, iş akdi, tazminatsız işten atılmaları kolaylaştırmak. Daha çok yasada, alkol düzenlemesini yaygınlaştırmak.

Yasa ne getiriyor?

TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yasası, işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak. İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahip olacak. Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen, kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan, işinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan çalışanlar için yaptırım uygulanmayacak.