Çalışan kadınlar regl ağrısını gizliyor

İngiltere'de yapılan bir ankete göre çalışan kadınların çoğu iş hayatlarını olumsuz yönde etkileyen regl ağrılarını yöneticilerinden gizliyor.

İngiltere merkezli kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un BBC için yaptığı ankette, 1000 kadının yüzde 52'sinin regl ağrısı yaşadığı, ancak sadece yüzde 27'sinin bunu yöneticileriyle paylaştığı belirtildi.

Ağrı yaşayan yüzde 52'lik kesimin üçte biri, şikayetleri nedeniyle hastalık izni kullanıyor.

10 kadından 9'unun menstüral ağrıları sürekli olmasa da daha önce yaşadığını söylüyor. Doktorlar, çalışan kadınlara regl dönemlerinde izin verilmesini öneriyor.

Londra'da görev yapan uzman Jinekolog Gedis Grudzinskas kadınların regl ağrılarıyla ilgili yöneticilerine karşı daha açık olmaları gerektiğini söylüyor.

Grudzinskas, yöneticilere ise çalışanlarına karşı daha anlayışlı olmalarını öneriyor:

"Menstürasyon izni kadınların işyerlerinde kendilerini daha mutlu ve rahat hissetmelerini sağlayabilir. Ayrıca ağrılı dönemlerde ağrıyı gözardı etmek daha ciddi sorunlara yol açabilir" diyor.