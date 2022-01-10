Çalışan Gazeteciler Günü Raporu: 20 yılda 811 gazetecinin tutuklandı, 34 gazeteci hâlâ cezaevinde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladığı raporda, 20 yılda 811 gazetecinin tutuklandığını belirterek, “12 Eylül döneminde başlayan basını sermayenin kontrolüne alma çabaları AKP döneminde ivme kazandı, etik değerler yok edildi. ‘Muhalif olmasına gerek yok; gerçeği yazıyorsa, biat etmemişse, bizden değilse teröristtir’ yaklaşımı hâkim kılındı” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, 10 Ocak 2022 Çalışan Gazeteciler Günü Raporu’nu yayınladı. 2002-2021 yılları arasında toplam 811 gazetecinin tutuklandığını ve halen 34 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirten Tanrıkulu, raporunda şunları kaydetti:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün kutlanmasına vesile olan 212 sayılı Basın Kanunu, gazetecilerin çalışma koşullarında önemli gelişmeler ve ilerlemeler getiriyordu. Kanunun kabul edildiği 1961 yılından bugüne geçen 61 yılda (20 yılı AKP iktidarı döneminde) ise gazetecilerin çalışma koşulları inanılmaz derecede kötüleşti. Gazetecilerin iş güvencesi, tazminat hakkı yok edildi. 12 Eylül döneminde başlayan basını sermayenin kontrolüne alma çabaları AKP döneminde ivme kazandı, etik değerler yok edildi. ‘Muhalif olmasına gerek yok; gerçeği yazıyorsa, biat etmemişse, bizden değilse teröristtir’ yaklaşımı hâkim kılındı.”

Raporda, geçen yıl yargılanan ve gözaltına alınan gazeteciler ile para cezası verilen medya kuruluşlarına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre; geçen yıl en az 130 davada 250 gazeteci haberleri nedeniyle yargılandı. En az 50 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alındı.

RTÜK, televizyonlara 21 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün ve Sözcü başta olmak üzere gazetelere 115 gün ilan kesme cezası uyguladı.