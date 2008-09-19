Çalışan emeklilere müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim’den önce çalışan mevcut emeklilerin maaşlarının kesilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Acak, bu uygulamanın 1 Ekim’den sonra sisteme yeni girerek sigortalı olacakları kapsayacağını kaydetti.



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası eğitim seminerinde konuşan SGK Başkanı Fatih Acar, 1 Ekim’de tamamen yürürlüğe girecek olan yasanın kamuoyuna sağlıklı bir şekilde anlatılması için “100 soruda 100 cevapö kitapçığının gelecek hafta sitelerinde yayınlanacağını belirtti. İnternet sitesinde bilgi işlem hattı da oluşturacaklarını kaydeden Acar, bu hat üzerinden soruları yanıtlayacaklarını söyledi.



Kanunun yapılmasının değil uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Acar, kanun kapsamında 23.1 milyar YTL’lik prim borcunun yapılandırıldığını, 4.5 milyar YTL’sinin de tahsil edildiğini dile getirdi. Acar, uygulamada kargaşa olmayacağını sadece zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanabileceğini vurguladı.



‘Emeklilerin tedirgin olacağı bir şey yok’



Toplantının ardından basının emeklilerle ilgili sorusunu yanıtlayan Acar, emeklilerle ilgili bir tedirginlik olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



“Tedirginlik olması gereken herhangi bir şey söz konusu değil. Şuanda emekli olarak çalışanların emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacak. Herhangi bir kurumdan emekli olan vatandaş başka kurumda çalıştığında sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Emekli olmuş SSK’da çalışmaya başlamış olandan eskiden yüzde 30 sosyal güvenlik destek primi zaten kesiliyordu. Şu anda ise yüzde 31 ile yüzde 36 arasında sosyal güvenlik destek pirimi kesilecek. Bağ-Kur’lu emeklisinin çalışması halinde yüzde 12 ile 15 arasında, devlet memuru emeklisinden de yüzde 31 ile yüzde 33.5 arasında kesinti yapılacak.”



Emekli maaşının kesilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığına işaret eden Acar, sadece emekli olmuş devlet memurunun yeniden devlette çalışmaya başlaması halinde maaşının kesileceğine dikkat çekti. 1 Ekim’den sonra sisteme yeni girecek olanların emekli maaşlarının kesileceğini vurgulayan Acar, bunun da 30 sene sonrayı ilgilendirdiğini söyledi. Acar, insanların sistem içinde daha uzun kalabilmeleri için bu uygulamayı getirdiklerini dile getirdi.



Özel sağlık hizmetlerinde yüzde 30 uygulamasının devam edeceğini kaydeden Acar, pazartesi günü sağlık hizmetlerinde belirlenecek olan fiyatların belirlenmesi için Fiyatlandırma Komisyonu’nun toplanacağını ifade etti.

