Çalışan anneye 1150 lira

İzmir, Antalya ve Bursa’da 2015 yılında uygulanan ve toplam 6 bin kadını iş hayatına kazandıran Avrupa Birliği destekli 'Evde Çocuk Bakımı Projesi' Aralık ayı itibarıyla artık İstanbul ve Ankara için uygulamaya geçirildi. Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır, projeyle ilgili olarak, "2 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve çalışmak, daha önce çalıştığınız işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu size ihtiyacınız olan desteği sağlayarak aylık 320 euro yani yaklaşık 1.150 TL veriyor" diye yazdı.

Mert Nayır'ın Vatan gazetesinin bugünkü (11 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Çalışan anneye 1.150 TL' başlıklı yazısı şöyle:

Evde çocuk bakım projesi pilot bölge olan 3 ilden sonra İstanbul ve Ankara’yı kapsayacak şekilde genişledi. 2 yaşından küçük çocuğu olan ve işe dönen kadına 320 euro karşılığı para ödenecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği destekli ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi’ pilot bölge olan İzmir, Antalya ve Bursa’da 2015 yılında uygulanmış ve toplam 6 bin kadın iş hayatına kazandırılmıştı.

Belirtilen proje, Aralık ayı itibarıyla artık İstanbul ve Ankara için uygulamaya geçirildi. 2 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve çalışmak, daha önce çalıştığınız işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu size ihtiyacınız olan desteği sağlayarak aylık 320 euro yani yaklaşık 1.150 TL veriyor.

Destek Ne Kadar?

2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak olan proje ile Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan ve ilk başvuran 5 bin anne gerekli şartları taşımaları halinde mali destekten faydalanabilecek. 0-24 ay aralığında çocuğu olan annelere verilecek destek aylık 320 euro. Bu mali destekten yararlanabilmek için öncelikle sigortalı olarak çocuk bakıcısı çalıştırmalı, kendiniz de sigortalı işçi olarak bir işte çalışmalısınız. Eğer çocuğunuza tek başınıza bakıyorsanız (tek ebeveyn iseniz), yüzde 40 ve üzeri oranda engelli çocuğunuz var ise ya da resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikaya sahip ya da sertifika programına kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırıyor iseniz yararlanabileceğiniz mali destek miktarı 416 euroya çıkıyor.

Kimler başvurabiliyor?

Belirtilen destekten faydalanabilmek için aşağıda belirtilen şartları öncelikle taşıyor olmanız gerekmektedir:

-Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak

-Bir işverenin yanında işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak .(SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)

-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek .(Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.)

-Analık izin süresini geçirmiş olmak (Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilir.)

-Başvuru tarihi itibariyle son 1 yıldaki ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2016 için 3.294,00 TL)

-Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak (Bebeğin anneannesi veya babaannesi veya bebeğin erişkin kardeşi çocuğa bakıyorsa projeden faydalanmanız mümkün değildir.)

Bakıcılar Türk olmalı

Bakıcılık şartları da şöyle:

-T.C. vatandaşı kadın olmak.

-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. (Siz hangi ilde ikamet ediyor iseniz bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.)

-Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak (SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)

-Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmamak.

-En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.