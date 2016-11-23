Çalışan annelere 300 Euro çocuk bakım desteği

Çalışan annelere 2 yıl süreyle 300 euro (1080 TL) çocuk bakım desteği veriliyor. Şu anda bu destek İzmir, Bursa ve Antalya’da var. Yakında İstanbul başta olmak üzere birçok ile yayılacak. Başvurular sürüyor. Projeden yararlanacak annenin aylık gelirinin 3 bin 294 TL’yi aşmaması gerekiyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye’nin finanse ettiği, Çalışma Bakanlığı yönetiminde hayata geçirilen ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi’kapsamında başvurular devam ediyor. İzmir, Bursa ve Antalya’nın pilot bölge seçildiği proje kapsamında, çalışan annelere 2 yıl süreyle 300 euro (1080 TL) destek verilecek. Çalışacak kişinin sigortasını anne ödeyecek. Bakıcıya ödeme yapılmazsa yardım kesilecek.

Başvuru için dikkat!



Posta'da yer alan habere göre; Proje kapsamında en az 5 bin annenin yararlanacağı destek, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Sadece üç ille sınırlı kalmayacak. Projeden yararlanmak isteyenler, www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net internet adresleri üzerinden başvuruda bulunabilir. Projeden yararlanmak isteyen anneler ‘sgk.gov.tr’ adresindeki ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi Ön Başvuru’linkinden başvuru yapabilecekler.



Sigortalı işte çalışacak



Çocuk bakıcılarının en az ilkokul mezunu olma şartı bulunuyor. İlkokul mezunu olmayanlarda, ilkokul diploması ile eşdeğer olan ve Halk Eğitim Merkezlerince verilen ‘Okuma Yazma Kursu Sertifikası’da geçerli olacak. Çocuk bakımı, proje ofisi bilgilendirilmek kaydıyla, annenin evinde olduğu gibi bakıcının evinde de yapılabilecek. Anne bir işyerinde sigortalı çalışmıyorsa

Akrabası olmayacak



300 euro hibe destekten faydalanabilmek için çalışan annelerin çocuklarının 0-24 ay arasında olması gerekiyor. Yararlanacakların şartları taşıyıp taşımadığı ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri sıkı bir şekilde denetleniyor. Çocuk bakıcısının akraba olmaması da aranan diğer bir şart. Bakıcı kendisinin veya eşinin birinci derecede akrabası ise ya da aynı evde oturuyorsa hibeden faydalanamaz.