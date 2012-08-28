Çalışan anneler daha mutlu

ABD’de yapılan araştırmada bebek sahibi olduktan sonra çalışmaya devam eden annelerin işi bırakanlardan daha mutlu olduğu tespit edildi.



Ntvmsnbc.om'un haberine göre, ABD’deki Pennsylvania State Üniversitesi’nde yapılan araştırmada ilk kez anne olan kadınların işe geri dönmesinin fiziksel ve ruhsal yönden olumlu sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları ekonomik özgürlüğün ve iş yerindeki sosyal etkileşimin genç annelerde doğumdan dolayı oluşabilecek stresi azalttığını belirtti.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri olan Profesör Adrianne Frech uzmanların genç kadınları, bir aile kurmadan önce bir işte çalışmaları konusunda cesaretlendirdiğini, böylelikle doğum yaptıktan sonra geri dönebilecekleri bir “amaçları” olabildiğini söyledi.

Frech sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle uzman oldukları bir konuda çalışarak ve bu isten para kazanarak yaşam amacı ediniyorlar.”

Bilim insanları çalışmayı 1978-1995 yılları arasında anne olan 2540 kadın üzerinde gerçekleştirdiklerini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışma hayatına geri dönen kadınların, ev kadını olanlardan daha mutlu olduğunu tespit ettiklerini belirtti.