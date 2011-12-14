Çalışan anneler daha mutlu



T24 - Çalışan anneler, evde oturup çocuk bakan annelerden daha mutlu ve daha sağlıklı.

Aile Psikolojisi Dergisi yazarı Cheryl Buehler, yeni bir araştırmada, çalışan, part-time çalışan ve çalışmayan anneler karşılaştırdı. Çalışmanın anneler üzerindeki etkisini anlamak için araştırmasını üç alana bölen Buehler anneleri; çocuklarına karşı duyarlılıkları, çocuklarının okullarına ilgileri ve annelerin çocuklarının kitap ve gezi gibi ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliklerine göre inceledi.

Buehler daha önce üzerinde pek araştırma olmadığı için part-time çalışan anneleri de araştırmasına eklemeye karar verdi.



Uluslar arası Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsünün 1991’de başladığı ve 1,364 anne ve 6 aylık bebekleri üzerinde 10 yılllık araştırmanın sonuçlarını inceleyen Buehler buna göre, çalışmayan, part-time çalışan ve tam zamanlı çalışan anneleri karşılaştırdı. “Tam zamanlı ve part-time çalışan annelerde genellikle duygusal durumlarını aynı.” diyen Buehler part-time çalışan annelerin evlerinde daha az kavga yaşandığını belirtti.



Ama en büyük fark çalışmayan annelerle part-time çalışanlar karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Sonuçlar gösteriyor ki, part-time çalışan anneler, çalışmayanlara göre daha sağlıklı, çocuklarına karşı daha duyarlı, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamada daha başarılı ve daha az stresli. Buehler ise bunun sebebinin çalışmanın sosyal becerilerini arttırmasını ve annelerin çocuklarıyla ilişkilerinde bu deneyimi kullanması olabileceğini söylüyor.



Part-time çalışan anneler bütün hafta çalışmadıkları için çocuklarıyla müzelere ve ya sinemaya gitmeye daha çok zaman ayırabiliyorlar. Çocuklarının okullarıyla çalışmayan anneler kadar ilgilenebilirken, çocuklarına çalışan annelerden daha fazla zaman ayırabiliyorlar.





