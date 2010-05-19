Çalışan anneler artık yarı zamanlı çalışacak

T24- Regus Business Tracker tarafından, 13 ülkede, 11 bin işletme üzerinde uygulanan ankete göre, Türkiye'de çalışan anne oranı yüzde 45'lere ulaştı.



Türkiye'de kadınların, giderek daha yüksek oranda çalışma hayatının içinde yer almasına karşılık, yasal hakları bakımından Avrupalı hemcinslerine oranla daha ''korunmasız'' durumda bulundukları ifade edilen ankete göre, küresel işletmeler verimlilik anlamında önümüzdeki 2 yıl içinde yarı-zamanlı çalışmaya dönen anneleri istihdam edecekler.



Çalışan anneler yarı zamanlı olarak en çok bankacılık, finans, sigorta, imalat ve üretim sektörlerinde istihdam edilecek.



Anket sonuçlarına göre, kadınların doğum izinleri ve yasal hakları konusunda en ileri düzeyde yer alan İskandinav ülkeleri yarı zamanlı çalışma konusunda tutucu davranırken, Hindistan yüzde 64 ile en fazla yarı zamanlı çalışmayı destekleyen ve bu konuda yasal düzenlemeleri ortaya koyan ülke konumunda bulunuyor.



Hindistan'ın yanı sıra Avustralya, Meksika, Güney Afrika ve Çin'in başı çektiği bazı ülkeler de yeni anne olmuş kadınlar için işe dönmeyi kolaylaştırmak adına, kadınların tüm kıdem ve maaşlarını koruyarak işlerine devam etmelerini sağlayan ve yasal olarak bağlayıcı doğum izni programlarını yürürlüğe koydular.



Türkiye'de ise çalışan annelerin yarı zamanlı çalışmaları konusunda işletmeler duyarsız kalırken, yasal anlamda da bir düzenleme henüz mevcut değil.



REGUS



Regus, yenilikçi çalışma alanı çözümleri sunan bir kuruluş. Birey ve şirketlerin gereken her yerde, her şekilde ve gerektiği tüm zamanlarda çalışmalarının devamlılığını sağlamak için hizmet veren Regus'un bu ürün ve hizmetleri arasında, tam möbleli, donanımlı ve kadrolu ofisler, dünya standartlarında olan iş destek hizmetleri, toplantı, konferans ve eğitim salonları ve günde 500 binden fazla müşteriye hizmet veren kamusal video-konferans odalar ağı bulunuyor.



Müşterileri arasında Google, GlaxoSmithKline ve Nokia gibi dünya devlerinin bulunduğu Regus, 76 ülkedeki 450 şehirde yer alan binden fazla iş merkezini yönetiyor.