'Çalışan' 18 bin bebek evde yakalandı!

Emeklilik yaşını 65'e çıkaran düzenlemeden etkilenmemek için 'sigortalı' yaptırılan bebekler, denetime takıldı.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), reklam ajansı, matbaa ve benzeri işyerlerinde çalışıyormuş gibi gösterilen 18 bine yakın bebeğin sigortasını iptal etti. Kurum müfettişleri, bebeklerin 'gerçekten çalışmadığını', evlerine yapılan ziyaretlerle belgeledi. Çalışıyormuş gibi beyan edilen bebeklere yönelik denetimlerde ilginç sonuçlar çıktı.



Örneğin 9 aylık bir bebek matbaa işçisi olarak gösterilmiş. Bebeklerin bir bölümü de 'reklam filmlerinde oynadı' diye bildirilmiş. Sosyal Güvenlik Reformu'ndan etkilenmemek için 15 yaş altında toplam 142 bin 242 kişi sigorta girişi yaptırmıştı.



SGK müfettişleri, sigortalı bebeklerin ardından bu kişilerin de evlerine giderek denetime başladı. Gerçekten çalışmadığı tespit edilenlerin sigortası iptal edilecek. İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan denetimler, ülke geneline yayılacak.



Başkent Konukları adlı programına katılan Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü İbrahim Ulaş, bebek ve çocuk sigortalılara ilişkin başlatılan denetimler hakkında bilgi verdi.

Ulaş, pek çok anne-babanın, emeklilik yaşını uzatan düzenlemeden etkilenmemeleri için 15 yaşın altındaki çocuklarını sigortalı yaptığını söyledi. Bu çerçevede, 142 bin 242 başvuruyu takibe aldıklarını belirtirken, "Bugüne kadar yapılan incelemelerde 17 bin 991 kişinin sigortası iptal edildi. Bu sigortalıların fiili çalışmaya dayanmadığını belirledik. Bunları iptal ettik. Geri kalanlarla ilgili incelemeler sürüyor." diye konuştu.



Genel Müdür, denetimlerde sigortalı gösterilenlerin yüzde 90'ının aslında çalışmadığının tespit edildiğini aktardı. Ulaş, bebek ya da çocuğunu bu şekilde sigortalı gösterenlere de cezalı duruma düşmemeleri için, "Başvurularınızla ilgili olarak kurum müdürlüklerine iptal bildiriminde bulunun." çağrısını yaptı.



'Kız çocukların primi devletten'



Genel Müdür İbrahim Ulaş, 18 yaşını dolduran kız çocuklarının tedavi hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin soruları da cevapladı. Buna göre anne-babasından dolayı aylık alan kızlar, yeni dönemde de ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek. Ulaş, "1 Ekim 2008'den önce sağlık karnesi olanlar ile anne-babalarından dolayı hakkı olup da sağlık karnesi almayan kızlar endişe etmesin." diye konuştu.



Ulaş, 1 Ekim sonrası 18 yaşını dolduran ve üniversite mezunu 25 yaşını geçen kızların ise düzenlemeden etkileneceğini aktardı. Bu kişiler için de yeni imkânlar getirdiklerini dile getirirken, gelir testi talebinde bulunan genç kızların gelirleri brüt asgari ücretin 3'te birinden az ise bunların sağlık primlerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Ulaş yeni yöntemi şöyle anlattı:

"4 kişilik ailede toplam gelir 4'e bölünecek. Kişi başına brüt asgari ücretin (638 YTL) üçte birinden daha az gelir düşüyorsa (212 YTL'nin altında) vatandaşların sağlık sigortası devlet tarafından karşılanacak. Kişi başına düşen gelir 638 yeni lira ile 212 YTL arasında ise bu durumda söz konusu kızlar 25 YTL prim ödeyecek."



İş arayanların sayısı bir ayda yüzde 134 arttı



Dünyayı sarsan küresel mali kriz, Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Kriz, finans kesiminden reel sektöre doğru kayarken işini kaybedenlerin sayısı da hızla artıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne (İşkur) iş için başvuranların sayısı bir ayda yüzde 134 yükseldi. Kuruma eylülde 43 bin 532 kişi başvururken, bu sayı ekimde 101 bin 938'e çıktı. Bunların 67 bin 372'sini erkekler, 34 bin 566'sını da kadınlar oluşturuyor. İşkur'a ekimde müracaat edenlerin 93 bin 664'ü işsiz. 8 bin 139'u ise çalıştığı halde daha iyi bir iş istiyor. 135 kişi de emekli. Ekim ayında İstanbul, 23 bin 517 iş başvurusuyla en fazla müracaatta bulunulan il oldu. Bu ili 7 bin 814 başvuruyla Ankara, 7 bin 260 başvuruyla İzmir, 6 bin 116 başvuruyla Bursa, 3 bin 320 başvuruyla da Antalya izledi. En çok başvurunun yapıldığı iller arasında Kocaeli 3 bin 57, Adana 2 bin 837, Samsun 2 bin 201, Tekirdağ 2 bin 192 ve Manisa da 2 bin 8 başvuruyla ilk 10 arasında yer aldı.



İşsiz sayısı rekor artış gösterirken İşkur, ekim ayında 12 bin 627 kişiye iş buldu. Bir önceki ayda iş bulunanların sayısı ise 8 bin 94'tü. Buna göre İşkur'un istihdam başarısı yüzde 56 arttı. Ekimde işe yerleştirilenlerin 11 bin 996'sı özel sektörde, 631'i de kamu sektöründe çalışmaya başladı. Bunlardan 2 bin 57'si engelli, 33'ü eski hükümlü, 1'i de terör mağduru. İş başvurusunda bulunanların yüzde 44,3'ü lise altı eğitimli, yüzde 29,9'u lise ve dengi okul, yüzde 25,9'u ise üniversite, lisans üstü ve doktora mezunu. Bu kişilerin yüzde 30,9'u da 15-24 yaşları arasında. (AA)

