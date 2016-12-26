T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Çalış" diyen babasını, av tüfeğiyle öldürdü

Yusuf A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

26 Aralık 2016 19:38

Kayseri’de kendisine "çalış" diyen babasıyla tartışan kişi, babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Yusuf A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Babasının oğluna "çalış" demesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet A., yapılan otopsinin ardından Hunat Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Yusuf A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

Kayseriçalışmababa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24