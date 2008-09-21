Çalıntı otomobil izlerken, uyuşturucu ele geçirdi

Alınan bilgiye göre İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'deki bir site içinde park halinde bulunan sahte plakalı çalıntı otomobili izlemeye başladı. Ardından belirledikleri bir adrese operasyon düzenleyen polis, Zafer İ. ve Hüseyin A'yı gözaltına aldı. Operasyonda, 8 çuval içinde 45 kilogram hint keneviri, bir miktar toz esrar, bir hassas terazi ve çalıntı olduğu belirlenen sahte plakalı otomobil ele geçirildi.



Uyuşturucuyu pazarlamak istedikleri ileri sürülen şüphelilerin, bazı suçlamalara ilişkin emniyette önceden de kayıtları olduğu belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

