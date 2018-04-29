T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalıntı motosikletle 9 kapkaç yapmışlar

İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'DE çaldıkları motosikletle 9 ayrı kapkaç yapan 3 kişi yakalandı

29 Nisan 2018 17:25

İSTANBUL,(DHA)

ŞİŞLİ\'DE çaldıkları motosikletle 9 ayrı kapkaç yapan 3 kişi yakalandı. 
Fulya ve Harbiye Mahallerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 3 kişinin kimliklerini belirledi. S.E. (17), B.T. (17) ve V.S.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamada 9 kapkaç olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çalıntı 3 telefon, 1 bıçak ve 3 motosiklet ele geçirildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harbiye Mahallerinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24