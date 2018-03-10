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Çalıntı mal alıp satan hurdacı tutuklandı

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’da, hırsızlardan aldığı çalıntı malları dükkanında sattığı belirlenen hurdacı İsa Eraslan (38), tutuklandı

10 Mart 2018 17:09

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’da, hırsızlardan aldığı çalıntı malları dükkanında sattığı belirlenen hurdacı İsa Eraslan (38), tutuklandı. 
İl genelinde ev, işyeri, bağ-bahçe ve baz istasyonlarda hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, ‘hırsızlık’ ve ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan hurdacı İsa Eraslan’ın ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Eraslan’ın Orhaneli’deki evi ve hurdacı dükkanı ile merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’ndeki depoda 30 jeneratör, 19 kaynak makinesi, 12 ağaç kesme motoru, 4 marangoz testeresi, 27 su motoru, 72 matkap, 2 ilaçlama makinesi, 8 spiral makinesi ve 7 beton delici hilti ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 181 parça alete el koyan ekipleri, Eraslan\'ı gözaltına aldı. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Eraslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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