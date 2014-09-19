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Yaşam

Çalıntı Jaguar 46 yıl sonra bulundu

New York'ta 82 yaşında Ivan Schneider'ın 1968 yılında apartmanın önünden çalınan 1967 model Jaguarı 46 yıl sonra bulundu

19 Eylül 2014 21:00

ABD'nin Miami kentinde yaşayan 82 yaşındaki Ivan Schneider, 46 yıl önce çalınan 1967 model Jaguar'ına kavuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 1968 yılında genç bir avukat olan Schneider'ın Jaguar XK-E Cabrio'su, New York'taki apartmanının önünden çalınmıştı.

On yıllarca kayıp Jaguarın, bu yılın Haziran'ında gemiyle Hollanda'ya gönderilen eski otomobillerin rutin kontrolü sırasında kime ait olduğu farkedildi.

Yetkililer otomobilin değerinin, içinde bulunduğu kötü durum yüzünden sadece 23.600 dolar olduğunu belirtti. Ivan Schneider ise, otomobilinin bulunmasının bir mucize olduğunu belirterek 67 model Jaguar'ını Pazar gezmelerinde kullanacağını söyledi.

 

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çalıntı jaguarABD

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