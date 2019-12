Çalıntı iddiası kızdırdı

A.R.O.G.’un çalıntı olduğu yönündeki iddalar üzerine basın toplantısı düzenleyen Cem Yılmaz, “Kıyafetler benziyor diyorlar, Taş Devri’nde ne giyselerdi?” diye sordu



On günde 2 milyon 611 bin seyirci toplayan A.R.O.G filminin 2004 Fransız yapımı “RRRrrr” filminden çalıntı olduğu iddiaları filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz’ı kızdırdı.



Dün konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, insanların kendisini ‘kahve kültürüyle’ eleştirmelerinin büyük haksızlık olduğunu söyledi. Yardımcılarından boş A4 kağıdı isteyerek gazetecilere dağıtmak isteyen ve “Senaryoyu siz yazın, beni de çalma zahmetine sokmayın” diye espri yapan Yılmaz, şöyle konuştu:



“Filmin RRRrrrr’dan çalıntı olduğu meselesi çok ciddi... Daha önce bir gazeteci (Savaş Ay) tarafından Hokkabaz filminin çalıntı olduğu söylendi ama sonra kimse çıkıp benden özür dilemedi. Bunlar kabaca kahve muhabbetidir, sinema sohbeti değildir.

Bu tepkiyi mürekkep yalamış insanlardan görmek üzücü... Anonim haberler yapılıyor film hakkında ‘çalmış’ diye. Neden çalmış? Filmde maymun var. Bu kadar çocuk oyuncağı değil her şey. Böyle ucuz olmamalı.”

Yılmaz, şöyle devam etti::



RRRrrr çok kötü



“RRRrrrr filmini 15 - 20 dakika izledim, kötü bir filmdir. Zaten bunu ben çok eski bir röportajımda söyledim. Taş Devri, Cave Man hepsini izledim, bunlar vardır bu filmde... İnsanların bu kötü filmden espri araklayacağımı zannetmelerinden dolayı utanç duyuyorum.

Filmin benim filmimle alakası Benhur ile Süt Kardeşler ne kadar birbirlerine benziyorsa, o kadar benziyordur. Film çalmak bu kadar basit bir konu değildir. Filmi beğenmeyebilirler ama bunu kampanyaya dönüştürmemek lazım. Kıyafetler benziyor diyorlar, Taş Devri’nde ne giyseydi?



Hakkımda ne çıkacak diye merakla bakıyorum. Peki önümüzdeki hafta ne olacak ? 1- Cem Yılmaz Afyon’daki mağaralara zarar verdi. 2- Müzeden fosil aldı, geri getireceğim dedi getirmedi” diyecekler. Bence tepkileri abartmasınlar.



A.R.O.G.’la ilgili, etrafımdan övgü dolu kelimeler duyuyorum. Bazı kimselerin beğenmemesi benim gururumdur. Zaten onlar beğenselerdi ben filmi yakardım, öyle kimseler de var. İnsanı her filmde ‘Vallahi çalmadım abi’ noktasına getirmek ayıp. Saygıyı ben, sanatta 50. yıl gecesinde görmek istemiyorum, yaşarken görmek istiyorum. Ben 80 yaşımda ödül vermelerini istemiyorum. Yapılan eleştiriler beni etkiliyor ve hafızam çok iyidir. Ulaştığımız olgunluğu da şaşkınlıkla izliyorum. Normal bir insanın, bu kadar hakarete karşı beyin göçü çoktan gerçekleşmiş olurdu.



Mürekkep yalamak iyidir!



Filme 9 milyon dolar gömmüşler diye çok kaba bir tabir kullanılmış. Kardeşim biz kabzımal değiliz filme 9 milyon dolar gömelim. Ben argo çok iyi bilirim, çok yoğun bir küfür kültürüm vardır. Filme 9 milyon dolar gömmek, gel gel yapmak bizim jargonumuz değil. Beni filmdeki karakter ile karıştırıyorlar. Filmin seviyesini eleştirirken, seviyesizlik yapmanın manası yok. Filmin hakkı ne ise odur. Bu yoğunlukta seyircinin önüne bir Woody Alllen filmi atalım perişan ederler. Filme para harcayıp fragman yapmak ‘gel gel’ yapmak mı? E.T. için Spielberg ‘Gel gel mi’ yapmış? Biz herkese film yapmıyoruz, izlemek isteyenlere yapıyoruz ve çok kıymetli bir seyircimiz var. Biraz mürekkep yalamak, başka bir şey yalamaktan daha iyidir. Cem Yılmaz’a gülmemek büyük bir ayrıcalık, böyle devam etsinler teşekkür ediyorum.