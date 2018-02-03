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Çalıntı cip, mühürsüz plakadan bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıntı cip, polisin dikkati sayesinde, mühürsüz plakadan yola çıkılarak bulundu

03 Şubat 2018 15:04

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çalıntı cip, polisin dikkati sayesinde, mühürsüz plakadan yola çıkılarak bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 51233 Sokak\'ta park halindeki 34 TF 8050 plakalı bir cipin plakasında mühür bulunmadığını fark eden polis, aracın şasi numarasından kaydını sorguladı. Cipin, plakasının sahte olduğunu belirleyen polis, gerçek plakası 34 YK 1877 olan aracın İstanbul\'dan çalınarak Adana\'ya getirildiğini saptadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince el konulan cip, yasal sahibine verilmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'nün otoparkına götürüldü. 
Polis, cipi çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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