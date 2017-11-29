Çalınıp internette satılan televizyonuna müşteri oldu; hırsızı yakalattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da iş yerinden çalınan televizyonunun internet üzerinden satışa sunulduğunu gören M.B., müşteri gibi davranarak hırsızın yakalanmasını sağladı.

Hırsızlık olayı, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi\'nde bulunan M.B\'ye ait iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan LCD televizyon ve taşınabilir şarj aleti çalındı. Hırsız, televizyonu ikinci el ürünlerin satıldığı internet üzerindeki bir siteden satışa çıkardı. Televizyonunun internetten satışa çıkarıldığını gören M.B., durumu polise bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aldıkları eşkal ve bilgiler doğrultusunda kimliğini belirledikleri şüpheli H.D.\'yi Yükseliş Mahallesi\'ndeki bir evde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.D\'nin cezaevi firarisi olduğu, 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi\'nde oturduğu belirlenen H.D\'nin hırsızlık yapmak için Antalya\'ya geldiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanırken televizyon ise M.B.\'ye teslim edildi.

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