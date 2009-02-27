Çalındığını haber veren cüzdan yaptılar

Erzurum'da iki ilköğretim okulu öğrencisi, yankesicilik olaylarını önlemek için titreşimli cüzdan geliştirdi.



Atatürk İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri Emirhan Arda ile Ahmet Göz, temas edildiğinde titreşim yayan para cüzdanı projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Benim Eserim" yarışmasında il elemelerini geçerek bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.



Eski bir cep telefonuna ait malzemeleri kullanarak titreşimli cüzdan geliştiren öğrenciler, özellikle mitinglerde yaşanan yankesicilik olaylarını tamamen önleyebileceklerini ileri sürdü.



‘Hayattaki zorluklara karşı çözümler üretmeyi hedefliyoruz’



Titreşimli cüzdanı geliştiren öğrencilerden Emirhan Arda, teknoloji derslerinde hayattaki zorluklara karşı çözümler üretmek için çaba harcadıklarını belirterek, "titreşimli cüzdan da bulduğumuz çözümlerden biri" diye konuştu.



Cüzdanı demirlerin iletkenliğinden yararlanarak tasarlayıp, geliştirdiklerini anlatan Ahmet Göz ise özellikle arka ceplerde taşınan cüzdanların yankesiciler tarafından rahatlıkla çalınabildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Geliştirdiğimiz cüzdan cepten çekilmek istenince hazırladığımız mekanize devreye giriyor. Cüzdandaki düzeneğe ait demir tellerin çekilme esnasında birbirine dokunması sonucu batarya devreye girerek titreşim meydana getiriyor. Cüzdan sahibi ise titreşim yaşamadan cüzdanını cebinden çıkarabilir. Cüzdan sahibi titreşimi sağlayan demir tellerin bulunduğu yerleri bildiği için buralara dokunmadan cüzdanını cebinden çıkarabilir. Yani titreşim sistemini devreye sokmaz."



‘Babamın parasını çalmak istediler’



Babasının bankadan çektiği paranın bindiği otobüste yankesiciler tarafından çalınmak istediğini anlatan Göz, "tesadüf eseri yankesiciyi fark edip yakaladık ve babamın parasının çalınmasını önledik. Geliştirdiğimiz sistemle yankesicinin cepteki cüzdanı çalma ihtimali çok azalıyor" dedi.



Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Adnan Selvitopu da öğrencilerinin geliştirdiği cüzdanın çok kullanışlı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz çok rahatlıkla üretilebilecek faydalı bir proje geliştirdi. Biz tüm öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



(AA)

