Çalındığında servis dışı kalan dizüstü

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Lenovo’nun Intel Montevina platformu kullanan dizüstü bilgisayarları Lenovo ThinkPad modelleri için yayınlayacağı BIOS güncellemesiyle, kullanıcılarına tek bir SMS göndererek kendi bilgisayarlarını uzaktan kapama ve şifrelenmiş koruma altına alma olanağı sağlayacak.



Intel’in WWAN (Wireless Wide Area Netwok / Kablosuz Geniş Alan Ağı) bağlantı standardını sunan Montevina platformu üzerine üretilmiş Lenovo bilgisayarlar için yayınlanacak BIOS (Basic Input-Output System / Temel Girdi-Çıktı Sistemi) güncellemesi sayesinde, dizüstü bilgisayar sahipleri daha önce bilgisayarlarına tanıttıkları bir telefon tarafından gönderilen kısa mesajla kendini kapatabilecek.



BIOS güncellemesi yapılmış Lenovo bilgisayar, sahibinin belirleyeceği bir kelimeyi mesaj olarak alabilmesine olanak tanıyan WWAN bağlantısı sayesinde kendisini otomatik olarak kapatacak ve üzerinde bulunan verileri korumak amacıyla sabit diskini otomatik olarak şifrelemeye başlayacak.



Şirketin “Constant Secure Remote Disable” (Sabit Güvenli Uzaktan Kullanımdan Çıkarma) olarak adlandırdığı teknoloji, elbette ürünlerin çalınmasına engel olmayacak ancak, en azından ürünü çalan hırsızın canını oldukça sıkacak.



Montevina platformu için geliştirilen servis, önümüzdeki aylarda Lenovo tarafından kullanıcılarına sunulacak bir güncellemeyle aktif hale getirilecek. GSM üzerinden çalışan WWAN bağlantısının kalitesine göre işlevsel olacak, yani bilgisayar GSM operatörünün kapsama alanının dışındaysa bilgisayarın kendini kapatması mümkün olmayacak.



WWAN servisleri, Türkiye’de henüz çalışmıyor.