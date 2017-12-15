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'Çalındı' dedikleri 500 bin liralık eti 115 bin liraya satmışlar

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- KONYA'dan Gebze’ye toplam 500 bin lira değerinde 22 ton et götürürken etlerle birlikte TIR'ın da gasp edildiğini iddia eden sürücü  M

15 Aralık 2017 21:21

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- KONYA\'dan Gebze’ye toplam 500 bin lira değerinde 22 ton et götürürken etlerle birlikte TIR\'ın da gasp edildiğini iddia eden sürücü  M.H.D.\'nin arkadaşı M.K.B. ile birlikte etleri 115 bin liraya sattığı ortaya çıktı.
Konya-Gebze arası et nakliyatı yapan firmanın sürücüsü M.H.D. jandarmaya ihbarda bulunarak kendisini eter koklatarak bayıltan kişilerin kasasında 22 ton et bulunan TIR\'ı gasp ettiklerini öne sürdü. Araçn içinde inceleme yapan jandarma ekipleri bayıltıcı etkisi bulunan eter ve pamuk buldu. TIR sürücüsünün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemesinde ise bayıltılmadığı tespit edildi. Ekipler çevredeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelediğinde sürücü M.H.D.’nin yolda arkadaşı M.K.B.’yi alarak Bursa’ya geldiğini ardından İstanbul’a gittiklerini belirledi.
Sorgulamasında M.H.D. kendisinin gasp edilmediğini, değeri 500 bin lira olan etleri arkadaşı M.K.B. ile birlikte İstanbul’da 115 bin liraya sattıklarını itiraf ederek olaya gasp görüntüsü verdiklerini itiraf etti. Jandarma ekiperi M.K.B.’yi İstanbul’da düzenledikleri operasyonda üzerinde 115 bin lira para ile birlikte yakalandılar. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K.B. tutuklanırken TIR sürücüsü M.H.D. tutuksuz yargılanmak üzerü serbet bırakıldı. Etler ise firma yetkililerine teslim edildi.

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