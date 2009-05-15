Çalınanlara değil çalana üzüldü

Adana’da işyerinden toplam 250 liralık MP3 çalınan 28 yaşındaki Soner Baykal, hırsızın çocuk olduğunu görünce, `Çalınanlara değil, çalana üzüldüğünü' söyledi. Bir saat sonra fark edilen hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.



Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde cep telefonu bayiliği yapan Soner Baykal, 11 Mayıs'ta işyerinin depo bölümünde düzenleme yaparken, içeriye yanlarında 8-10 yaşlarında bir erkek çocukla birlikte 45-50 yaşlarındaki 2 kişi girdi. Cep telefonu alacaklarını söyleyen 2 kişi çalışanları telefonları bakma bahanesiyle oyalarken, çocuk MP3 çalarların bulunduğu vitrine yöneldi. Anahtarı üzerinde bulunan sürgülü cam bölümü açan çocuk, çalışanlara fark ettirmeden toplam 250 lira değerindeki 3 MP3 çaları alıp, cebine koydu. Hiç bir şey olmamış gibi işyerinde gezinmeyi sürdüren çocuk, telefonlara bakan 2 adamın yanına döndü. 2 kişi, bir süre daha telefonları inceledikten sonra alışveriş yapmadan çocuğu da alarak bayiden ayrıldı.



Olaydan bir saat sonra hırsızlığı fark eden Soner Baykal, güvenlik kamerası görüntüsünü izlediğinde müşteri olarak telefon bakan 2 adamla birlikte gelen çocuğun hırsızlığı yaptığını fark etti. Polise haber veren Baykal, çalınan malzemelerin değerinin kendisi için önemli olmadığını, olayda çocukların kullanılmasına üzüldüğünü belirterek, ``Çocuk bizim anahtarla bile açmakta zorlandığımız vitrini açıp, MP3 çalarları cebine koyuyor. Daha sonra da hep birlikte çıkıp gidiyorlar. Çalınan malzemelerin maddi değerinden çok, okula gitmesi gereken yaştaki çocuğun hırsızlık için kullanılmış olmasına üzülüyorum'' dedi.



Kamera görüntülerinden yararlanarak 3 kişiyi arayan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

