ÇALINAN OTOMOBİLİN BİR GÜN SONRA İSKELETİ BULUNDU 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta çalınan otomobil, bir gün sonra polis tarafından büyük bölümü parçalanmış olarak bir tamirhanede bulundu. Çalıntı otomobilin parçalarını taşırken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ifadelerinde sadece otomobil parçalarını taşıdıklarını iddia etti. Daha önceden benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir gün önce çalınan otomobilden kalan parçalar ise sahibine teslim edildi.

ÇALINAN OTOMOBİL BİR GÜN SONRA TAMİRHANEDE BULUNDU

Esenyurt, Esenkent Mahallesi\"nde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda H.A.Ç.\'ye ait bir otomobil park halindeyken çalındı. Mağdurun müracaatı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler başlattıkları aramada, çalınan otomobile benzer bir aracın Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi\'nde bir tamirhaneye sokulduğunu belirledi.

3 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Polis tamirhaneye baskın düzenledi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında tamirhanede bulunan Salim A.(44) Erol Ö.(24) ve Mehmet A.(38) gözaltına alındı.

BİR GÜNDE PARÇALAMIŞLAR

Tamirhanede yapılan aramada bir gün önce sapasağlam çalınan otomobilin büyük bölümü parçalanmış halde bulundu. Otomobilin ön takım ve motor bölümünün şüpheliler tarafından söküldüğü, sadece camlar ve kaporta bölümünün kaldığı görüldü. Ayrıca tamirhanede başka otomobillere ait parçalar da bulundu.

\"BİZ SADECE PARÇALARI TAŞIYORDUK\" DEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Salim A.\'nın daha önceden 20 kez, Mehmet A.\'nın ise 8 kez otomobil hırsızlığı suçundan yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde çalıntı otomobille bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek sadece otomobil parçası taşıdıklarını iddia etti. Şüpheliler çalıntı otomobille ilgili tamirhane sahibini suçladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer firarda olan tamirhane sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu arada bir gün içinde büyük bölümü parçalanan otomobil ise sahibi H.A.Ç.\'ye teslim edildi.



Görüntü Dökümü:

-Otomobilin görüntüsü

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar