T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalınan müzik aletlerine kavuşan genç kızlardan polise mini konser

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de üniversiteli 2 kız öğrenciye ait otomobilin camını kırıp içerisinden fagot ve yan flüt çalan M

03 Nisan 2018 16:19

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de üniversiteli 2 kız öğrenciye ait otomobilin camını kırıp içerisinden fagot ve yan flüt çalan M.A.S. (16) ile M.A. (15) yakalandı. Çalınan müzik aletlerine kavuşan Ekin Özdemir ve Ece Nur Özer, polislere mini bir konser verdi.
Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak\'ta meydana gelen olayda M.A.S. ve M.A. park halinde duran 26 GS 765 plakalı otomobilin camını kırıp içindeki fagot ve yan flütü çaldı. Otomobilin sahibi Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer polise başvurarak hırsızların, araçta bulunan kendisine ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan arkadaşı Ekin Özdemir\'e ait 2 adet enstrümanı çaldığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin M.A.S. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipleri 2 şüpheliyi evlerinde çalıntı müzik aletleriyle yakaladı. Enstrümanları Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim alan Ece Nur Özer ile Ekin Özdemir, polislere mini bir konser vererek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİREkinEce NurTepebaşıEskibağlar Mahallesi Bilgili SokakGSOtomobilinAnadoluDevlet KonservatuvarıHacettepeEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiEkipleriEnstrümanları Emniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24