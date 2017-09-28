Çalınan malzemelerini, hırsızlık şüphelilerine geri taşıttı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de ambalaj ürünleri firması sahibi Arif Cen, kiracısı olduğu depoyu boşaltırken suçüstü yakaladığı 3 kişiye, şikayetçi olmayacağını söyleyip, malları geri taşıttı. Cen\'in yine de şikayetçi olduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Denizli\'de ambalaj ürünleri firması sahibi Arif Cen, yıkım kararı alınan Üçgen Çarşısı\'ndaki kiracısı olduğu deposuna gittiğinde, Ş.S., H.Ö. ve H.H.Ö. tarafından deponun boşaltılmakta olduğunu gördü. Şüphelileri yakalayan Cen, deponun geceden boşaltılmaya başlanıldığını ve ambalaj malzemelerinin çeşitli firmalara götürülüp preslenerek satıldığını öğrendi. Şikayetçi olmayacağını söyleyen Cen, 3 şüpheliye depodan çıkartılan malzemelerin büyük bir bölümünü geri getirtti. arif Cen\'in şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetten serbest kalan şüphelilerin, evraklarının elden adliyeye gönderildiği, tutuksuz yargılanacağı ifade edildi.

Şüphelilerden H.H.Ö.\'nün ifadesinde, hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, Ş.S.\'nin kendisine deponun sahibi olduğunu ve kiracısının parasını ödemediğini, bu nedenle depoda bulunan kağıtları satıp parasını kendisine getirmesini söylediğini, bunun üzerine akrabası H.Ö. ile malzemeleri çıkartıp sattıklarını anlattığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında güveni kötüye kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Deponun sahibinin ise Ş.S. değil, başka bir kişi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Arif Cen, \"Pazartesi günü depoya geldiğimde, içeride 1 kamyon mal kalmış. 2 kamyon mal boşaltmışlar. Suçüstü yakaladık. Yakaladığım kişileri sıkıştırıp, atık fabrikalarına dağıtılmış bütün ürünleri kurtarmak için operasyona başladık. İçeride, kutular halinde ambalaj bardaklar, tabaklar ve kaşıklar vardı. Bu malzemelerin hepsi 4 farklı fabrikaya satılmış. O fabrikalara ulaşıp çalıntı olduklarını söyleyip, hırsızlara geri getirttik. Onlardan şikayetçi olmayacakmış gibi yapıp, malları aldıktan sonra polise teslim etik\" dedi.

ÖZÇEKİM YAPMIŞLAR

Depoda 200 bin liralık malı olduğunu, olayın ardından 80 bin liralık zarara uğradığını söyleyen Cen, şüphelilerin depoyu boşaltırken, özçekim yaptıklarını belirtti. Cen, \"Onlardan 40 fotoğraf aldık. Video görüntüleri aldık. Oldukça rahat davranmışlar. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıklarını öğrenince, depoyu boşaltanlara iyi niyet ve güleryüz göstererek tekrar ulaştım. Size zarar gelsin istemiyorum diyerek depoya çağırdım ve malların çalındığı depoda kalan malları da yeni depoya taşıttım. Hırsızlara mal taşıttığımız için bizim için güzel bir anı oldu\" diye konuştu.



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