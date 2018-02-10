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Çalınan lastikler kiralık otomobilin 'GPS' kayıtlarından bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- MERSİN'nin Tarsus ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin lastiklerini çalan 3 hırsız, kiraladıkları otomobilin 'GPS' kayıtlarından bulundu

10 Şubat 2018 14:15

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- MERSİN\'nin Tarsus ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin lastiklerini çalan 3 hırsız, kiraladıkları otomobilin \'GPS\' kayıtlarından bulundu.
Tarsus\'ta, park halindeki 33 NIM 93 plakalı kamyoneti ile 34 PK 686 plakalı otomobilinin lastiklerinin çalındığını fark eden Aydın Yaylak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların, sokağa beyaz renkli lüks bir otomobille geldiği tespit edildi. Plakası tespit edilen aracın Adana\'dan kiralandığını belirleyen polis, kiralama şirketine giderek otomobilin \'GPS\' kayıtlarından yerini saptadı. 
Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesin\'de park halindeki otomobili kiralayan hırsızların bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, Abdurrezzak B., Murat A. ve Muhittin A.\'yı gözaltına aldı.
Sorgularında, suçlamaları kabul etmeyen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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