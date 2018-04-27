Çalınan köpeği 'Efe'nin bulunmasını istiyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te cep telefon tamircisi olan Yavuz Cura (31), iş yerine girerken önündeki çiçekliğe bıraktığı 25 günlük \'Efe\' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 1\'i kadın 2 kişinin sokaktaki köpeği kucağına alarak yürüdüğü görüldü.

Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu\'nda geçen 2 Nisan\'da meydana gelen olayda cep telefonu tamircisi Yavuz Cura, sokakta dururken dükkana bir müşterinin gelmesiyle 25 günlük \'Efe\' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğini, dükkanının önünde bulunan çiçekliğe bıraktı. Cura, müşterisiyle ilgilenirken o sırada sokaktan 1\'i kadın 2 kişi geçti. Bu 2 kişiden kadın olanı, yavru köpeği kucağına alarak yürüyerek gözden uzaklaştı. İki dakika sonra köpeğini almak için çiçekliğe yönelen Cura, köpeğini göremeyince önce komşu esnafın şaka yaptığını düşündü. Sonra köpeğinin kaybolduğunu anlayan ve tüm çabalarına rağmen bulamayan Cura, sokaktaki marketin güvenlik kamerasının çektiği görüntüyü izleyince hırsızlık şikayetiyle polise başvurdu. Aradan 25 gün geçmesine rağmen Efe, bulunamadı. Cura, \"Bu erkek ve kadın, beni takip ederek yavru köpeğimi çaldı. Dükkanımın önündeki çiçekliğe köpeğimi bıraktım, iki dakika içinde müşteri ile ilgilenirken çalıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmişler. Kamera kayıtlarından şüpheliler belli ancak halen bir sonuç yok. Köpeğimin gönlümdeki değeri, paha biçilemez. Bu tür cins köpekler pet shop ve çevrede bin ila bin 500 lira arasında satılıyor. Üç haftadır işi gücü bıraktım gece-gündüz Efe\'mi çalanları bulmak için seferber oldum\" dedi.



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