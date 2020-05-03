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"Çalınan kişisel veriler, sosyal medyada satılıyor"

03 Mayıs 2020 17:39

Çeşitli yöntemlerle kişilerin bilgilerini toplayan dolandırıcıların, bu bilgileri sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi. Sosyal medya platformları ise bu konuda yeterince önlem almamakla suçlanıyor. 

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